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    議員呼籲停辦燈會救災 嘉縣府不停辦將用善款慰問

    嘉義縣長翁章梁在各災區視察。（資料照）

    嘉義縣長翁章梁在各災區視察。（資料照）

    2025/07/14 17:07

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義縣嚴重災害，10多位嘉義縣議員今天聯名向縣府建議放寬安遷救助標準，並建議停辦明年縣府承辦的台灣燈會，將預算用於救災；縣府回應，台灣燈會是國家級慶典，嘉義縣承擔2026年主辦責任，災後復原與燈會籌備將持續推動，房屋受損部分，低收入戶或中低收入戶如經鄉鎮市公所提報房屋毀損，嘉義縣政府將運用善款發給慰問金。

    縣府表示，正積極投入風災重建，各項計劃皆有其對應預算，無論是災後重建、地方建設或大型活動，皆需依據計劃內容專責使用，明年台灣燈會部分希望透過燈會行銷嘉義，展現嘉義的韌性與發展，會持續辦理。

    風災過後，縣府啟動災後重建計畫，結合縣內公私部門資源，同步向中央爭取補助與支援，協助民眾恢復生活，房屋受損部分，目前各鄉鎮市公所呈報約6000戶，正依相關救助規定查報，為照顧弱勢家庭，經提報房屋毀損，將運用善款發給慰問金，低收入戶每戶1萬5000元，中低收入戶每戶1萬元。

    縣府表示，因風災影響家戶生計，社會局及各社福中心已逐一訪視生活陷困家庭，公所提出訪視家戶清單，由社會局聯結慈濟基金會、九華山地藏庵、嘉邑行善團等社會資源予以救助。

    嘉義縣風災造成許多民宅屋頂受損。（資料照）

    嘉義縣風災造成許多民宅屋頂受損。（資料照）

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