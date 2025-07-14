留意新颱風預報變化！ 天氣風險：模擬顯示環流頗為巨大

目前擾動尚未生成，但模式模擬顯示這個可能的颱風環流頗為巨大，預期週末對台灣的天氣仍有影響。（圖擷自天氣風險 WeatherRisk臉書）

2025/07/14 17:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到北方低壓帶引進較強西南風影響，明（15日）起到週四（17日）迎風面的中南部地區有出現短暫陣雨或雷雨的機會，至於外界關注熱帶擾動部分，目前擾動尚未生成，但模式模擬顯示這個可能的颱風環流頗為巨大，預期週末對台灣的天氣仍有影響。

天氣風險公司在臉書指出，週二至週四受較強西南風影響，中南部地區夜晚、清晨到上午這段期間，發生降雨的可能性較高，午後熱對流發展，各地山區、北部、東半部地區都有機會出現雷雨，整體天氣比較不穩定。而因西南風過山下沉增溫的影響，北部地區、台東地區都要注意局部極端高溫（36度以上）發生的情況。

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熱帶擾動部分，目前這個擾動尚未發生，但是預期到了週三、週四就會逐漸趨於明顯，預報資料顯示未來將有機會進一步發展為熱帶性低氣壓或是輕度颱風。最新模擬顯示，這個系統應該是通過呂宋島北部近海或巴士海峽後，繼續往廣東沿岸靠近的機會較大，週六（19日）距台最近，直接侵襲台灣的機會有下降的趨勢。

目前系統尚未真正建立，變數依然很高，還需要密切觀察，雖然直撲台灣機會下降，但因為中心距離台灣仍不遠，而且環流頗為巨大，預期對台灣的天氣仍有影響，週五（18日）開始迎風面東半部、恆春半島降雨的機會逐漸提高，週六颱風最接近，大台北東側、東半部地區、恆春半島以及中央山脈陵線沿線有較大雨勢發生機會，台灣南北兩端也容易有地形的強風，西半部則是受到山脈地形屏障，降雨比較不明顯。

週日（20日）風向轉為東南風，東北角、東半部及恆春半島仍持續有降雨機會，並有較大雨勢發生，西半部地區則要留意午後雷雨再度開始出現，也會有局部較大雨勢機會，提醒週末有假期活動安排的朋友務必要小心。

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