重建家園 國軍偕成功嶺替代役挺進台南災區

市長黃偉哲至七股區感謝成功嶺替代役男協助救災。（台南市政府提供）

2025/07/14 17:16

〔記者王姝琇／台南報導〕成功嶺替代役第266-9梯次役男今起投入雲林縣、嘉義縣市及台南市等災區，展開為期4天救災支援任務，協助加速災後復原。台南市長黃偉哲、內政部役政司司長沈哲芳與民政局副局長吳明熙亦前往七股勘查慰問。

截至今（14）日，國軍協助投入救災人力已達2951兵力、184輛中戰車協助13個重災區儘速恢復家園，目前在成功嶺服役的替代役計760人、22輛車於今早自成功嶺出發，前往支援台南受災區執行任務，協助地方及學校清理家園、垃圾搬運、移除倒塌樹木與殘枝等，盼讓居民能早日恢復日常生活。

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黃偉哲表示，這次丹娜絲颱風對台南部分區域造成不小衝擊，他非常感謝國軍及內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心迅速調派人力支援，看到役男們揮汗執行任務，實在令人動容，而由於有他們的投入，不僅給予市府極大的幫助與支援，也讓市民看見社會溫暖、溫馨的力量。

民政局長姜淋煌進一步說明，國軍及替代役男在現場協助清理家園、搬運樹木與雜物等，行動迅速、紀律良好，並同時展現極高的執行力與公民素養，民政局對此深感肯定，並感謝中央的支援與協助，而未來也將持續與中央合作，共同強化市府整體的災害應變機制與危機處理能力。

沈哲芳指出，這次出勤的役男展現高度的投入精神與服從紀律，未來市府也將持續強化役男在災害應變與社會服務方面的訓練，同時增進其任務能力的培養，讓替代役制度能夠發揮更多元、全方位的社會價值與機能。

國軍協助各區整理公有道路路樹。（台南市政府提供）

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