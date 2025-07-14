科技與藝術交融 4國立大學為新鮮人開先修課

嘉義大學開設「玉石工藝與設計」課程。（教育部提供）

2025/07/14 16:55

〔記者林曉雲／台北報導〕 大學分科測驗結束，升大學已陸續放榜，為了準大一新鮮人，教育部委請國立台北藝術大學推動「大學推動藝術與美感素養導向先修課程計畫」，和國立政治大學、國立暨南國際大學及國立嘉義大學合作，開設銜接大學藝術與人文領域的先修課程。

教育部師藝司科長彭寶樹說明，為落實第3期美感教育中長程計畫核心理念「美感即生活：從幼啟蒙，扎根生活，在地國際，永續實踐」，去（2024）年起委請北藝大推動先修課程。

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彭寶樹表示，包括北藝大、政大、暨大及嘉義大學，在「大學先修課程資訊平台」，開設開設8門藝術人文領域的通識型先修課程，以準大一新生為主，於高三期末至暑假期間，可選修多元藝術課程，提供學分抵免機制，協助學生提早接觸大學課程，進而提升學習適應力與培養專業興趣。

北藝大開設「藝術鑑賞（新媒體藝術）」課程，帶領學生走入嘉義表演藝術中心，在互動裝置展演中體驗科技與藝術的交界，學生穿戴設備，穿梭於聲光感應的通道，互動中產生獨特的聲音與畫面反饋；嘉義大學開設「玉石工藝與設計」課程，教授帶領學生從挑選玉石、切磨、拋光，到以金屬線進行纏繞設計，體驗工藝從原石到作品的歷程。

此外，暨南國際大學開設「0 plus程式設計與美學創作」課程，以全英語授課引導學生從零基礎認識HTML、CSS、JavaScript到P5.js，從對程式語言的陌生起步，逐步嘗試用代碼構築色彩與互動效果，期末發表「互動鍵盤」至少具備2個8度音階，學生能自由設計鍵盤樣式與風格，從鍵盤敲下的每行指令，化作螢幕上跳動的音符與圖形，展現科技與藝術交織的多元想像，也開啟學生跨領域創作的嶄新視野。

北藝大開設「藝術鑑賞（新媒體藝術）」課程。（教育部提供）

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