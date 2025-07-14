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    森林系美味 蜜啤酒、花粉米餅即起阿里山販售

    農業部林業保育署發表兩項林下新品。（記者楊媛婷攝）

    農業部林業保育署發表兩項林下新品。（記者楊媛婷攝）

    2025/07/14 16:57

    〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部林業及自然保育嘉義分署和阿里山原住民農林業生產合作社，共推兩項「林下良品」森林蜂系列產品，包含使用阿里山森林蜜釀製的啤酒，還有花粉米餅，即起將在阿里山森林遊樂區內的遊客服務中心、入口轉運站與檜意森活區販售。

    林保署於2019年推動林下經濟，鼓勵部落居民栽種段木香菇、木耳、金線蓮、森林蜂產品等，嘉義分署也自同年起協助成立鄒族嘉義縣阿里山原住民農林業生產合作社，讓鄒族部落也開始生產相關林下商品，該生產合作社理事主席汪志敏表示，部落長輩說森林是山神委託他們代為照顧管理，現在可以讓年輕人回到部落一起打造一條走得穩、站得久的山林產業，建立新型森林產業鏈，如部落生產的森林蜂蜜是在海拔1千公尺生產，會依照季節有不同風味。

    農業部林保署署長林華慶表示，森林是食物的寶庫，也希望森林可以發揮創生，讓部落維護森林生態之際也有穩定的收入，達到人跟環境共好的境界，這次合作開發的森林蜜啤酒與花粉米餅是將初級農產品提升為食品加工品，將是長年供應，但只會在特定地區販售，之後也會希望將花粉米餅帶上林鐵。

    林保署表示，新品將在阿里山國家森林遊樂區遊客服務中心、入口轉運站「森，2488品牌概念館」、阿里山鄉農會、奮起福各門市展示販售。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    阿里山森林蜜啤酒。（記者楊媛婷攝）※喝酒不開車，開車不喝酒※

    阿里山森林蜜啤酒。（記者楊媛婷攝）※喝酒不開車，開車不喝酒※

    花粉米餅口感清脆，又帶有高雅的清香，重點是不會太甜。（記者楊媛婷攝）

    花粉米餅口感清脆，又帶有高雅的清香，重點是不會太甜。（記者楊媛婷攝）

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