台南受災戶缺屋頂 議員張芬郁提供近20面帆布

台南、嘉義不少民宅屋頂在丹娜絲颱風侵襲時受損，台中市議員張芬郁提供廣告公司支援的帆布讓民眾索取，暫時搭蓋屋頂遮風避雨。（記者陳建志攝）

2025/07/14 16:37

〔記者陳建志／台中報導〕丹娜絲颱風造成台南市受創，初估超過6千戶屋頂被掀翻，因等待修繕房子太多，民眾暫時以帆布遮蓋等待日後修繕，台中市議員張芬郁接獲民眾詢問哪裡有帆布要載回台南老家蓋屋頂，今天立即聯絡廣告公司載來近20面二手帆布，歡迎有需要的民眾向服務處索取。

張芬郁表示，此次風災台南、嘉義民宅屋頂受損嚴重，因戶數太多無法立即修繕，當地民意代表提供帆布讓災民暫時遮風擋雨，但被索取一空，需要登記再等候。

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張芬郁表示，老家在台南鹽水的大里區賴姓民眾向她反映，假日返鄉協助整理家園，看見村裡不少三合院的磚瓦屋頂被打落，有親戚專程從台北載帆布返鄉遮蓋屋頂，但多數人沒有管道取得，必須向公所登記或向當地民代詢問，如果台中有帆布，他可以載回老家使用。

張芬郁表示，接獲民眾反映後，立即聯繫位在東區的廣告公司，彭姓業者相當熱心，將堆放在倉庫近20面帆布全數提供。彭姓業者表示，昨天有民眾也載了一車帆布要回台南七股蓋屋頂，對於二手帆布可以再利用，讓民眾整理家園覺得很值得。

張芬郁表示，住在台中的民眾若需要帆布載回受損的老家使用，可向服務處申請，送完為止，若還有廣告公司願意提供，也可透過服務處代為聯繫當地民代或區公所提供民眾使用。

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