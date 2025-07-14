為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南受災戶缺屋頂 議員張芬郁提供近20面帆布

    台南、嘉義不少民宅屋頂在丹娜絲颱風侵襲時受損，台中市議員張芬郁提供廣告公司支援的帆布讓民眾索取，暫時搭蓋屋頂遮風避雨。（記者陳建志攝）

    台南、嘉義不少民宅屋頂在丹娜絲颱風侵襲時受損，台中市議員張芬郁提供廣告公司支援的帆布讓民眾索取，暫時搭蓋屋頂遮風避雨。（記者陳建志攝）

    2025/07/14 16:37

    〔記者陳建志／台中報導〕丹娜絲颱風造成台南市受創，初估超過6千戶屋頂被掀翻，因等待修繕房子太多，民眾暫時以帆布遮蓋等待日後修繕，台中市議員張芬郁接獲民眾詢問哪裡有帆布要載回台南老家蓋屋頂，今天立即聯絡廣告公司載來近20面二手帆布，歡迎有需要的民眾向服務處索取。

    張芬郁表示，此次風災台南、嘉義民宅屋頂受損嚴重，因戶數太多無法立即修繕，當地民意代表提供帆布讓災民暫時遮風擋雨，但被索取一空，需要登記再等候。

    張芬郁表示，老家在台南鹽水的大里區賴姓民眾向她反映，假日返鄉協助整理家園，看見村裡不少三合院的磚瓦屋頂被打落，有親戚專程從台北載帆布返鄉遮蓋屋頂，但多數人沒有管道取得，必須向公所登記或向當地民代詢問，如果台中有帆布，他可以載回老家使用。

    張芬郁表示，接獲民眾反映後，立即聯繫位在東區的廣告公司，彭姓業者相當熱心，將堆放在倉庫近20面帆布全數提供。彭姓業者表示，昨天有民眾也載了一車帆布要回台南七股蓋屋頂，對於二手帆布可以再利用，讓民眾整理家園覺得很值得。

    張芬郁表示，住在台中的民眾若需要帆布載回受損的老家使用，可向服務處申請，送完為止，若還有廣告公司願意提供，也可透過服務處代為聯繫當地民代或區公所提供民眾使用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播