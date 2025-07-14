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    影片曝光！ 男跳上自強號夾縫「撐」7分鐘到板橋 鐵警鎖定對象

    該位民眾疑刻意走到月台最末處，趁無人注意時跳上自強號。（記者王冠仁翻攝）

    該位民眾疑刻意走到月台最末處，趁無人注意時跳上自強號。（記者王冠仁翻攝）

    2025/07/14 17:33

    首次上稿16:31
    更新時間17:33（新增影片）

    〔記者王冠仁／台北報導〕台鐵272自強號列車，今天早上7時許要從樹林站駛離前往板橋站時，忽然有一位民眾，趁機跑到月台最後端，趁無人注意時跳上第12至11車廂間縫隙，撐了7分鐘，直到列車抵達板橋站時下車逃離。對此，鐵路警察局今天表示，接獲報案後展開追查，目前已經掌握特定對象，近期將查緝到案。

    鐵路警察局在今天早上7時許接獲通報，通報內容顯示，有一位民眾今天早上在樹林站月台處，趁無人注意之際，跳上7時1分駛離樹林站、開往板橋站的272車次自強號列車。當7時7分列車抵達板橋站時，該位民眾趁機下車逃離車站。

    警方說，當時一大清早，月台上候車乘客並不多，但是這位民眾疑似刻意跑到月台最尾端處，想要避免跳上車時被人阻止。

    鐵警局強調，這位民眾的行為，已經違反鐵路法第71條「列車行駛中，攀登、跳車或攀附隨行」，可處1500元以上、7000元以下罰鍰。目前警方已掌握特定對象，近期將通知到案說明。

    鐵警局說，警方將持續執行站、車巡守勤務以維護行旅安全，也呼籲旅客不得對列車做出攀登、跳車或攀附隨行，以免發生憾事。

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