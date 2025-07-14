信任成破財陷阱？ 命理師點名2025下半年4生肖財務風險

亡神星影響判斷失靈，4生肖易招財務困擾。示意圖。（資料照）

2025/07/14 19:28

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕命理師姚本軍提醒，2025年下半年，部分生肖在關鍵時刻容易因過度信任而做出錯誤判斷，導致財務受挫。這種現象與紫微斗數中的亡神星能量密切相關，提醒人們在面對重要決策時，更要謹慎審視身邊的人事物。

姚本軍在臉書專頁「紫微斗數 一點通 姚本軍」指出，亡神星帶來的影響並非外界環境突然劇變，而是內在判斷力的失衡。即使平時理性、冷靜的人，也可能在此期間做出與自身水準不符的選擇，導致財務管理出現漏洞。他特別提醒，2025年下半年這四個生肖應格外注意自身決策，避免因小失大，保護自身的財務安全。

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生肖猴：衝動與過度自信，理財易失誤

2025年下半年，生肖猴常因衝動與自信過頭，做出不理性的投資或花費決定。姚本軍提醒，花錢前應多三思，避免衝動造成損失。

生肖狗：重情義易妥協，財務負擔加重

生肖狗受情感驅動，常為他人付出金錢，即使知道不該仍難拒絕。建議設立明確界線，避免過度承擔不屬於自己的責任。

生肖兔：過度信任他人，易承擔損失

生肖兔性格溫和，信任團隊與合作對象，但可能因信任錯人而引發財務問題，事前釐清責任分配可減少風險。

生肖鼠：情緒影響理財，財務波動大

生肖鼠情緒波動較大，理財決策易受影響，可能出現囤積或衝動投資，需保持理性以穩定財務狀況。

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