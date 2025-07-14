鹿港天后宮怨年淹15次 彰縣府擬3對策爭取7.6億治水

七八水災重創彰化縣，鹿港天后宮再次大淹水。（鹿港天后宮提供）

2025/07/14 16:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕七八水災重創彰化鹿港，國定古蹟鹿港天后宮淹水超過30公分。主委張偉東表示，5年來平均每年都要淹15次，要求縣府拿出辦法。對此，彰化縣政府表示，將向中央爭取7.6億元治水經費，提升鹿港防洪韌性。

張偉東強調，鹿港天后宮不能再忍受一下雨就淹的日子，要求縣府拿出魄力，擴建雨水下水道，增設抽水站，打造更多滯洪池與地下蓄水空間。

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水資處表示，將向中央爭取7.6億元經費投入鹿港市區排水改善計畫，今年9月洛津國小停車場兼滯洪池工程即將完工，可提供1萬2000立方公尺蓄水量，立即改善部份積水問題。

水資處指出，針對鹿港市區的治水工程，目前提出3大計畫。首先是市區排水逕流分擔計畫，也就是尋找市區5處公有地，或是公園、停車場的公有設施，規劃小型滯洪池，或利用地下空間增加儲水空間，預計需3.8億元。

其次是汰換鹿港抽水站，該站有20多年歷史，已無法充分發揮每秒 12 噸的抽水量，更新設備提升抽水量能，才能有效把所抽的水迅速排至外海，預計所需3.5億元。最後是鹿港公會堂增加管線提高排水量，預計所需3000萬元。

水資處強調，鹿港7月8日時雨量108mm，淹水面積8公頃，2小時後便退水，比起2018年7月2日，時雨量71mm，淹水9公頃，耗時5小時退水，代表縣府治水努力已見成效，將向中央爭取3大計畫，提升防洪韌性。

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