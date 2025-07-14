為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    樹林站男子見自強號駛離 跳上車廂夾縫約6至7分鐘板橋站下車

    台鐵自強號272次14日上午7點01分從樹林站出發時，一名男性乘客跳上車廂之間夾縫，攀附列車駛離。自強號示意圖，與新聞事件無關。（記者吳亮儀攝）

    台鐵自強號272次14日上午7點01分從樹林站出發時，一名男性乘客跳上車廂之間夾縫，攀附列車駛離。自強號示意圖，與新聞事件無關。（記者吳亮儀攝）

    2025/07/14 16:04

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵自強號272次今天（14日）上午7點01分從樹林站出發時，一名男性乘客從月台開始追趕列車，最後跳上車廂之間夾縫，攀附列車駛離，副站長趕緊通報下一個停靠點板橋站協助，最後男子於板橋站下車，於車廂間夾縫待約6至7分鐘。

    272次列車今天上午從樹林站準點出發，1名男性乘客於第2月台10至13車之間位置，追趕272次列車，並跳上司機端後1與2車廂之間夾縫，攀附272次車列駛離。

    事發地點在最北端月台，值班副站長因為距離太遠，無法確認旅客行為及位置，只能透過月台監視錄影查看，並於第一時間通報控制員、路警及列車下一個停靠站板橋站協助，後經板橋站確認，該男性旅客於板橋站下車。

    按照台鐵時刻表，272次表定上午7點01分自樹林站出發，7點07分抵達板橋站。該名男子於自強號夾縫約6至7分鐘。

    類似案件先前也曾發生過。今年4月一名男性乘客搭乘448次太魯閣，在南港站下車買東西，隨即發現車門已關，列車即將駛離，情急之下竟攀附在第3、4節車廂連接器上，撐了5站後被汐止站運轉員發現，緊急通報列車於七堵站臨時停靠，男子也因體力不支落軌。

    根據鐵路法第71條第1項第1款，違規於列車行駛中攀登、跳車或攀附隨行，可處1500元以上、7500元以下罰鍰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播