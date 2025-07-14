嚇爛！凌晨5點驚見「無頭人」 網搬監視器解答了

一名網友開車經過巷口，發現巷口有一個身穿長袍的「無頭人」。（擷取自evil710428/Threads）

2025/07/14 19:37

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕半夜開車總要特別小心，近日網路流傳一段影片，12日接近凌晨5點時，一名網友開車經過巷口，發現巷口有一個身穿長袍的「無頭人」，讓他嚇得表示，「還好方向盤抓很緊，差點褲底一大包」，掀起網友討論。

網友在Threads分享影片，凌晨5點開車行經一處巷口時，赫然發現巷口站了一個身穿長袍的「無頭人」，並緩慢的朝前方走去，樣子極為詭異，讓他嚇得直呼，「你他X的一大早5點，這樣沒頭走在路上是要嚇死誰？還好方向盤抓很緊，差點褲底一大包」。

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影片曝光後，網友表示，「猜想他走路彎進去時是不是低頭在看東西，然後領子剛好擋住他後腦勺？」、「我重複看了好幾次，這個角度肩膀好像有駝背？應該是人，因為他還有人在走路的步伐」、「之前在路上有看過脖子前傾近90度的長輩過馬路，背後看過去很像沒有頭」、「駝背的阿北啦」，也有網友拿出路口監視器解答，「不要自己嚇自己，他的頭在前面」。

網友搬出路口監視器解答，「是駝背的阿北啦」。（擷取自dail.chen/Threads）

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