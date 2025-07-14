台北人網購地址不寫行政區？ 在地人揭關鍵：路名沒重複

網友發現，台北的網購訂單都不愛寫行政區，而是直接寫路名。（資料照）

2025/07/14 18:58

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網路購物寄送到府須寫下完整地址等資料，不過有從事網拍的網友發現，台北的訂單都不愛寫行政區，而是直接寫路名，讓他相當不解，掀起網友討論。

一名網友在Threads發文表示，從事網拍十幾年的他發現，來自台北的訂單都很不愛寫「行政區」，地址常常寫完台北市就直接寫路名，也都不寫郵遞區號，讓他納悶喊，「90％以上都不寫，到底為什麼」。

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「在台北市，連公司行號的信封上都不一定有行政區和郵遞區號」、「台北市不寫行政區也寄得到，因為寫中華路，不會從西門跑到新莊或三重，但新北市不寫行政區或郵遞區號真的會不知道去哪裡」、「雖然連郵遞區號都不寫不太好，但因為台北市的道路路名沒有重複，而且同一條道路也會跨區，不寫區名也不會搞錯條」、「因為就算不寫，郵差、快遞人員都能找到啊」、「可能是因為台北人生活上對區的意識不強，台北的區都不大，而且很多人的生活天天都在跨區」。

不過也有網友認為，「一堆台北人說什麼台北的路名沒重複，台北說路名大家都知道，區沒人知道，說什麼以前都沒寫反正東西都寄的到，都不知道留的地址不完整在郵局、醫院、公家機關等就是造成別人麻煩，真的很荒謬」、「不留完整資料是不禮貌的人」、「我台北人，我一定寫，連郵遞區號都寫，電話區碼也寫，不寫的超沒禮貌」。

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