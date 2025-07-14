七股西寮為何受創深 學者：氣壓型暴潮+風揚效應釀災

台南市七股區西寮里受氣壓型暴潮及丹娜絲強風雙重侵襲，大規模海水倒灌釀災。（台南市府提供）

2025/07/14 16:11

〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風襲擊，台南七股區災情慘烈，尤其西寮里受創最為嚴重，不僅受強烈風害，還遭遇「極端暴潮」侵襲導致大規模海水倒灌，災情雪上加霜。當地居民受訪形容，根本是海嘯！成大團隊分析災情揭露肇因。

颱風侵襲當晚，台南沿海地區出現近1公尺暴潮水位，為200年重現期等級的極端事件，打破當地有紀錄以來的觀測紀錄。成大水利及海洋工程學系主任董東璟教授指出，這次的極端暴潮並非單一因素所造成，而是多重機制共同疊加的結果。

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董東璟表示，首先，颱風中心的低氣壓系統抬升海面水位，形成典型的「氣壓型暴潮」；其次，颱風環流靠近岸邊時，產生接近16級的強烈向岸風，觸發強烈的「風揚效應」，也就是持續的強風，將大量海水推向岸邊，進一步抬高海平面的水位。

當風揚效應與低氣壓效應同時發生，便會產生破壞力極強的極端暴潮現象。本次風暴期間的風揚效應強度遠超過以往，導致海水倒灌範圍與深度均大幅超過過去颱風。

西寮里位於出海水道旁，海水灌入的影響比其他地方顯著。值得慶幸的是，此次極端暴潮發生於6日晚間約22時前後，當時並非天文潮最高潮位時間，否則災害規模恐怕更嚴重。

董東璟強調，低氣壓與風揚聯合作用下產生的暴潮，是沿海低窪地區最致命的淹水風險來源之一。西寮里此次慘重的災情再次證明，在極端氣候背景下，風暴潮威脅絕不可輕忽。未來亟需強化沿海防災體系，包括提升預警系統精度，以及進行防護設施的整建與強化，降低類似災害重演的風險。

他也呼籲，面對氣候變遷帶來的極端天氣與海平面上升，台灣沿海地區必須超前部署，進行科學化的風險評估與社區防災規劃，才能有效保障居民生命財產安全。

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