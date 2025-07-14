13位嘉義縣議員聯名 呼籲縣府放寬安遷救助請領條件

多位嘉義縣議員向縣府建議放寬住屋毀損救助金資格。（記者林宜樟攝）

2025/07/14 16:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風帶來狂風重創嘉義縣，許多民宅破損漏水，但安遷救助條件為「住屋屋頂損害面積超過3分之1」，今天10多位縣議員聯名向縣府提出建議，放寬住屋毀損救助金條件，民宅屋頂或外牆毀損面積達1平方公尺以上，即可領取救助金，災損補助應「從寬、從優、從速」辦理，展現政府對民眾的關懷，減輕縣民災後復原壓力。

縣議員詹琬蓁、何子凡、王啓澧、黃嫈珺、詹黃素蓮、吳思蓉、楊秀琴、莊竣傑、陳信文、黃金茂、李國勝、蔡信典及簡嘉億，今天聯名向縣府建議放寬住屋毀損救助金條件。

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何子凡說，既有補助條件嚴苛，需達不堪居住程度才補助每人2萬元，每戶最高10萬元，建議若「住宅屋頂或外牆毀損面積達1平方公尺以上者」，由縣府補助救助金每人5000元，每戶最高2萬元；詹琬蓁說，鄉親受損嚴重，住屋災損補助許多受災戶「看得到、領不到」，若縣府財源有限，應考慮停辦「2026台灣燈會在嘉義」，將6.6億元預算投入災後重建與補助，照顧受災民眾。

王啟澧說，縣府應速全面盤點民眾災損及農漁產業受損狀況，提出加碼救助方案，送交議會臨時會審查；黃金茂表示，許多民眾屋頂（屋瓦、鐵皮等搭建物）受損，但規定是「住屋屋頂損害面積超過3分之1」才能領補助，可是受損面積不到3分之1大雨一樣灌入，縣府應從寬認定；黃嫈珺說，縣府應主動向第一線處理人員告知安置措施及各項補助方案，幫助受災戶。

李國勝呼籲，縣府要重視、照顧農漁民的災損與生計，提供實質協助，協助重建、恢復生產；蔡信典說，災區許多居民靠農漁產收入，甚至背負貸款，請政府幫忙鄉親度過災難；陳信文說，災後重建農水路應加緊辦理，嘉義縣是農業大縣，應大力補助、協助農漁民；吳思蓉表示，縣府應體恤筍農及香蕉、木瓜等作物復耕困難，協助處理殘枝清運及產業道路受損等問題。

楊秀琴說，災後廢棄物的清運及環境整理也很重要，並請社會局主動關懷弱勢獨居戶，瞭解生活機能是否短缺；簡嘉億呼籲縣府，針對鄉親住宅損壞、農民農作物及設施受損等情況，應放寬補助標準並提高補助金額，只要有照片佐證即可申請；莊竣傑說，山區農產受損嚴重，政府應儘速關心，並加碼救助；詹黃素蓮則建議應儘速加快施行電線地下化政策。

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