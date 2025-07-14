擋土牆掏空見「天坑」！ 南投信義鄉草坪頭民宅陷墜谷危機

丹娜絲颱風大雨，導致南投信義鄉草坪頭茶園擋土牆掏空出現「天坑」，緊鄰的民宅陷入墜谷危機，令居民膽戰心驚。（民眾提供）

2025/07/14 16:13

〔記者劉濱銓／南投報導〕丹娜絲颱風大雨在南投信義鄉造成災情，位在草坪頭觀光茶園的住戶，就因大雨掏空擋土牆出現「天坑」，當地4戶民宅門前邊坡嚴重流失退縮，若再崩坍4、5公尺，住家就會墜谷，居民要求相關單位趕緊補救；信義鄉公所回應，已緊急堆置沙包、灌漿，並覆蓋大型帆布，防止大雨造成災害擴大，後續會由水保署整治邊坡，維護居民安全。

信義草坪頭居民表示，擋土牆「天坑」位在草坪頭茶園較山頂的位置，去年颱風頻仍，擋土牆就有部分流失情況，當時就有向水保署爭取整治，惟工程還未發包，今年颱風過後就出現大規模土方崩坍，門前原本的廣闊門庭，現已退縮7、8公尺，若邊坡再流失4、5公尺，住家就會墜谷，希望相關單位重視，勿讓居民一遇大雨就住得心驚膽跳。

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信義鄉公所指出，獲悉草坪頭擋土牆出現「天坑」後，已派員堆置沙包防護，並灌漿施作導水設施，並鋪設大型帆布，避免大雨沖刷流失的土坡，由於水保署已在今年5月進行工程設計，不料此次颱風來襲卻導致搶修不及，目前已先透過邊坡搶險防止災害擴大，並請水保署加緊施工腳步，避免崩坍威脅住戶安全。

丹娜絲颱風大雨，導致南投信義鄉草坪頭茶園擋土牆掏空出現「天坑」，居民擔心若再下大雨，緊鄰的住家恐滑落墜谷。（民眾提供）

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