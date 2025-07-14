同島一命！新北清潔隊馳援嘉南災後復原

新北環保局出動鏟裝機協助嘉義縣清除公園倒木斷枝。（新北環保局提供）

2025/07/14 16:33

〔記者陳奕劭／新北報導〕丹娜絲颱風造成嘉南地區嚴重災情，為加速災後復原，新北市環保局調派65人、各式車輛60輛清理約3000公噸廢棄物，明天將繼續支援嘉義縣，盼協助嘉南地區民眾恢復家園。

清潔隊支援期間遇見不穩定的天候，出現間歇性大雨與落雷，相當艱辛，但所有人員確保安全無虞下加速清理，期望在最短時間內復原環境，讓災區民眾回歸正常生活。

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新北環保局長程大維表示，救災不分你我，環保局共指派8位清潔隊隊長與分隊長南下支援災後清理，其中板橋區隊長林清博、永和區隊長廖嘉彬與三峽區分隊長黃懷恩，正是來自嘉義、台南的在地子弟。面對家鄉因丹娜絲颱風重創的景象，他們心情沈重、感慨萬千。

程大維指出，新北市此次支援投入抓斗車20輛、鏟裝機及清運卡車20組、65名人力配合當地政府分配與指揮，協助嘉義市西區、嘉義縣太保市、台南市後壁區、新營區、鹽水區、七股區、將軍區等地，負責路面倒樹斷枝與協助受災民戶清除家具、浪板鐵皮等廢棄物，粗估清理量達3000公噸。新北也將繼續支援嘉義縣，協助居民恢復家園。

南下返鄉救災的清潔隊長林清博說，沿途路上可見倒塌的大樹橫躺、，路旁堆滿泡水家具、被強風吹掀的浪板與鐵皮，甚至部分道路完全中斷，交通受阻。但能返鄉投入清理，「這是責任，更是榮幸」，希望盡一己之力，為家鄉早日復原盡一份心力。

新北環保局出動抓斗車協助清理台南災後排出的廢棄物。（新北環保局提供）

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