為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    同島一命！新北清潔隊馳援嘉南災後復原

    新北環保局出動鏟裝機協助嘉義縣清除公園倒木斷枝。（新北環保局提供）

    新北環保局出動鏟裝機協助嘉義縣清除公園倒木斷枝。（新北環保局提供）

    2025/07/14 16:33

    〔記者陳奕劭／新北報導〕丹娜絲颱風造成嘉南地區嚴重災情，為加速災後復原，新北市環保局調派65人、各式車輛60輛清理約3000公噸廢棄物，明天將繼續支援嘉義縣，盼協助嘉南地區民眾恢復家園。

    清潔隊支援期間遇見不穩定的天候，出現間歇性大雨與落雷，相當艱辛，但所有人員確保安全無虞下加速清理，期望在最短時間內復原環境，讓災區民眾回歸正常生活。

    新北環保局長程大維表示，救災不分你我，環保局共指派8位清潔隊隊長與分隊長南下支援災後清理，其中板橋區隊長林清博、永和區隊長廖嘉彬與三峽區分隊長黃懷恩，正是來自嘉義、台南的在地子弟。面對家鄉因丹娜絲颱風重創的景象，他們心情沈重、感慨萬千。

    程大維指出，新北市此次支援投入抓斗車20輛、鏟裝機及清運卡車20組、65名人力配合當地政府分配與指揮，協助嘉義市西區、嘉義縣太保市、台南市後壁區、新營區、鹽水區、七股區、將軍區等地，負責路面倒樹斷枝與協助受災民戶清除家具、浪板鐵皮等廢棄物，粗估清理量達3000公噸。新北也將繼續支援嘉義縣，協助居民恢復家園。

    南下返鄉救災的清潔隊長林清博說，沿途路上可見倒塌的大樹橫躺、，路旁堆滿泡水家具、被強風吹掀的浪板與鐵皮，甚至部分道路完全中斷，交通受阻。但能返鄉投入清理，「這是責任，更是榮幸」，希望盡一己之力，為家鄉早日復原盡一份心力。

    新北環保局出動抓斗車協助清理台南災後排出的廢棄物。（新北環保局提供）

    新北環保局出動抓斗車協助清理台南災後排出的廢棄物。（新北環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播