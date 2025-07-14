經費近1.3億變近1.8億 尖石嘉興國小義興分校老舊校舍重建動工

新竹縣議員劉建民（右起）、尖石鄉長曾國大、縣府教育局長楊郡慈跟部落長老們一起手捧來自大霸尖山的石頭，替嘉興國小義興分校的校舍新建工程奠基祈福。（記者黃美珠攝）

2025/07/14 15:45

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校校舍老舊已經有危及學童上課安全之虞，在歷經多次發包後，今天在部落耆老跟縣府教育局長楊郡慈、縣議員劉建民以及鄉長曾國大共同手捧來自大霸尖山的石頭22立石奠基祈福後，宣告正式動工，預計2027年7月可望竣工。

縣府表示，義興分校重建工程在2年前原獲核定的經費是1億2993萬8000元，但因分校地處偏遠，聯外道路狹窄，大型機具跟建材運輸困難，加上近年營建市場成本高漲下，導致多次招標不順。後經檢討預算和工程條件，最終調整經費為1億7993萬8000元，並優化施工規劃才終於發包出去。

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縣府教育局長楊郡慈說，嘉興國小在2019年開始推動「泰雅族拿互依實驗教育計畫」，成功把泰雅族語言、文化跟現代教育融合。嘉興國小合唱團2017年成軍後，多次代表台灣參加國際合唱比賽，且屢獲金質獎、大會特別獎的光彩。

這次重建後的校舍，除將有6間普通教室，還將有多功能教室、文化教室以及幼兒園教室各2間，建築設計融入泰雅族傳統建築元素跟現代綠建築，並特別設置專業級音樂教室，支持部落孩子們的藝術天賦。

嘉興國小校長徐榮春說，配合施工，義興分校26名學童將由尖石鄉公所提供的巴士接送，每天回到校本部上課。未來全新校舍除是學童們的學習空間，也將融入老幼共學，於平日晚間或於週六、日成為部落教室，提供數位學習，讓新校舍同時也是部落教育文化傳承和永續經營的場域。

新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校今天舉辦校舍興建工程動土。（記者黃美珠攝）

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