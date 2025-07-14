好市多新品惹議！生吐司藏「1配料」網友勸：買了會後悔

好市多開賣生吐司，沒想到被網友加入避雷清單。（歐新社）

2025/07/14 22:08

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）販售商品五花八門，吸引不少民眾前往採購。近日有網友分享，他曾吃過朋友自製的生吐司，令他印象深刻，便在好市多買了一袋回家品嘗，未料價格卻要269元、口感卻與一般吐司無異，讓他大感失望，直呼「感到名不符實！」貼文曝光後，有眼尖網友還注意到成分中含有「人造奶油」根本不值得購買。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，先前就有嚐過朋友自製的生吐司，口感讓他印象深刻，剛好最近在逛好市多時發現有在賣生吐司，原PO為了想再次品嘗，便買了一包回家，沒想到隔天當早餐吃時，卻感到一陣失望說，「根本和一般的吐司差不多，不想讓人覺得是奧客，不然真的想拿回去退了!」

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貼文曝光後，引起不少網友熱議，「這款吐司成分有人造奶油，再怎麼好吃也不要買」、「看到上面『人造奶油』4個字後，就放回去了」、「人造奶油賣這價格，看來現在除了魯肉飯要找盤子，吐司也要帶盤子了」、「昨天才看到網紅開箱，也是說就跟一般吐司沒兩樣！就打消念頭」。

另外，也有網友指出，「真的生吐司269元買不到，要用蠻多蜂蜜的，想吃真正的生吐司就要去專賣店，我不是幫忙洗地，是真心告訴你事實……」、「自己做的生吐司不會用水，也不會使用人造奶油」、「自己做的生吐司比較好吃，成分比較健康」。

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