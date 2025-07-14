民怨西湖「店仔街」地磚騎車如碰碰車 鄉公所：續招標改鋪柏油

民怨西湖「店仔街」地磚如碰碰車，鄉公所表示，改鋪柏油招標中。（民眾提供）

2025/07/14 15:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕〕苗栗縣西湖鄉「店仔街」位於三湖村，屬西湖溪東岸處出口處，見證西湖鄉歷史發展，是地方重要指標。不過，因店仔街地磚常破損，有鄉民抱怨，騎機車行經店仔街宛如「碰碰車」，並質疑鄉公所開會決議改鋪柏油路面但遲遲無下文，未見成果。西湖鄉公所則回應，之前兩度流標，目前持續招標中。

西湖鄉公所指出，由於店仔街常有大車行經，導致地磚容易受損破裂，鄉公所也考量一直不斷編列預算修復但無法根治，難以解決鄉親所反映問題，所以鄉公所自籌1200萬規劃於店仔街改為鋪設柏油路面。

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至於鄉民批評仍未見下文，改鋪柏油路只聞樓梯響，且近期丹娜絲颱風侵襲更是險象環生，質疑鄉公所公開資料每年1億多元補助款分配經費，「到底錢用去哪裡」？該鄉民更直指行經店仔街宛如「碰碰車」，該鄉民認為，屬於西湖鄉老街的「店仔街」昔日榮景已不復存在，只剩較聞名的打鐵店，且店仔街也無觀光賣點，改鋪設柏油道路更方便修繕。

西湖鄉公所則回應，公所早已發包改鋪柏油路標案，不過前兩次皆流標，目前持續招標中，並非未有作為。

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