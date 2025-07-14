旅宿業尋通才 觀光署修法放寬外籍實習生科系

我國旅宿業缺工嚴重，業界希望外籍實習生能更為通才，交通部觀光署修法放寬外籍實習生科系資格。（記者蔡昀容攝）

2025/07/14 15:38

〔記者蔡昀容／台北報導〕我國旅宿業缺工嚴重，業界希望放寬來台的外籍實習生資格以補足人力。交通部觀光署修正要點，擴大來我國實習的外籍學生科系，從原本的旅宿、餐飲、觀光相關科系，擴大至運動休閒、管理、華語或英語相關科系。

旅宿業目前缺工約1萬人，其中最缺的是房務及清潔人員約6000人。觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，台灣基本工資調升後，兼職福利不比正職差，本國年輕人寧願兼職，但旅宿業需要的是穩定人力；此外，台灣旅館及餐飲相關科系也漸漸縮編，人力越來越難找，旅宿業因此積極爭取外籍人力，若能放寬外籍學生身分限制，業界人力運用及調度較有空間。

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觀光署說明，因應旅宿業反映需要通才人力，修正「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，主要是擴大來台實習的外國籍學生科系資格，原本限制旅宿、餐飲、觀光相關科系，修法後進一步開放運動休閒、管理、華語或英語相關科系。觀光署補充，旅宿經營也涉及餐飲管理、旅宿管理、企業管理，因此納入管理科系。

觀光署指出，為避免外籍人士假冒學生身分、藉由實習管道來我國打工，修法增列實習生資格要求，必須至少完成1學期學業；同時也要求業者，應替實習生投保，履行照顧義務。

另為保障外籍生實習權益，並防制人口販運，外籍學生實習期間行蹤不明或從事與簽證目的不符活動，實習單位應主動通報觀光署及移民署。實習單位也應依實習計畫執行，經通知限期改善後應改善。違反前述者，觀光署得撤銷或廢止實習核准函，並視情節輕重，3個月至2年內不予受理其申請外籍實習生。

要點也增訂，外籍學生實習期間，實習核准函遭撤銷或廢止致須遣返，所產生的機票費以及等待遣返期間其他費用，由實習單位自行負擔。

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