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    丹娜絲重創台南 逾2.5萬人馳援災區助恢復家園

    南市府說明丹娜絲颱風風災搶修及市容整潔進度。（台南市政府提供）

    南市府說明丹娜絲颱風風災搶修及市容整潔進度。（台南市政府提供）

    2025/07/14 15:24

    〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，市府今日說明截至13日各項災後復原工作進度，並感謝總計逾2.5萬人支援協助台南市環境復原，及民間、企業團體捐助物資；而針對農畜漁業補助額度是否加碼，尚待中央開會決議後公告。

    此次風災有1萬393戶屋頂受損，4473戶已鋪設帆布；路樹倒塌2萬餘件尚餘3072件待處理，溪北、溪南主要市區道路已清理完畢；另有5區11座橋梁預警性封橋，白河區南97線9k+100便道封閉，新營區南70紫檀隧道部分封閉，車輛仍可通行。

    南市府特別感謝各界派員支援災後復原工作，包括屏東縣、高雄市、國軍弟兄、替代役及台南市防災士、義警民防、義消和里志工等，迄今總計逾2.5萬人，全力協助災區農損清運、道路清障、建物整理、鋪設帆布，及協助受理民眾補助申請。

    農業局表示，統計農畜漁業及相關設施損失金額達13億811餘萬元，未來針對農畜漁業補助額度是否加碼，尚待中央開會決議後公告。農損最嚴重包括龍眼、文旦、竹筍，還有火鶴花、蘭花，光是蘭花產業初估災損逾3億元。日前已公告農業及畜牧天然災害救助辦法，含農產品全品項（稻米除外）及畜牧類全品項。

    漁業災損面積達802.99公頃，包括虱目魚241.14公頃、牡蠣320公頃等，估計損失1億1818逾萬元，漁船筏損害287艘，災損約8730萬元，產業相關公共設施災損金額共1億1300萬元。相關天然災害救助公告，包含現金救助及低利貸款等。

    溪北區社福機構均全數復水復電；並出動5台行動沐浴車。校園部分全市共255所學校通報災損，以教室屋頂、活動中心屋頂為主。教育局已投入1050萬元進行搶修搶險，中央也已核定或撥付受損學校1500萬元，進行建築物復原重建；校園環境與樹木清運將於7月底前全數完成。

    環保局昨日全市單日就清運1200公噸大型家具、磚瓦或廢建材垃圾；風災迄今約已清理7700公噸垃圾。特別感謝新北市、桃園市、高雄市、屏東縣、台北市、彰化縣及宜蘭縣等政府支援人力。

    逾2.5萬人支援協助台南市環境復原，及民間、企業團體挺進災區捐物資。（台南市政府提供）

    逾2.5萬人支援協助台南市環境復原，及民間、企業團體挺進災區捐物資。（台南市政府提供）

    此次風災共1萬393戶屋頂受損，有4473戶已鋪設帆布完成。（台南市政府提供）

    此次風災共1萬393戶屋頂受損，有4473戶已鋪設帆布完成。（台南市政府提供）

    溪北、溪南主要市區道路已全部清理完畢，可正常通行。（台南市政府提供）

    溪北、溪南主要市區道路已全部清理完畢，可正常通行。（台南市政府提供）

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