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    新竹縣投入逾11億元打造戶政地政一站式服務大樓 最快9月開工

    竹北地政、戶政事務所聯合辦公大樓完工示意圖。（新竹縣政府提供）

    竹北地政、戶政事務所聯合辦公大樓完工示意圖。（新竹縣政府提供）

    2025/07/14 15:15

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應竹北市人口成長需求，新竹縣政府將投入總經費11億7394萬元辦理「竹北地政、戶政事務所聯合辦公大樓新建工程」，目前上網公開招標中，若招標順利，期待今年9月開工動土。

    民政處表示，新的聯合辦公大樓結合戶政與地政業務，將整合第一線為民服務行政功能，盼有效提升民眾洽公品質與效率。

    縣長楊文科表示，竹北市人口快速成長，截至今年6月竹北市人口數為22萬404人，為解決竹北戶政事務所辦公空間狹小問題，積極辦理新建聯合辦公大樓工程，若順利於下半年開工，縣府團隊將努力讓工程如質如期完成。

    民政處長陳建淳表示，此新建工程是在去年9月完成規劃設計監造技術服務決標，並於10月展開基地完整地質調查，確認為卵礫層地形，施工將採地下連續壁檔土支撐工法，以確保工程安全與鄰近建物的穩定性。

    未來大樓將提供多項民眾友善設施，包括哺乳室、性別友善及無障礙廁所、新人結婚拍照打卡牆等，並結合東興圳公園綠化。工程規劃也配合當地交通動線，提供洽公民眾足量停車空間。#

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