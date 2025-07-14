桃園市清潔隊員招考放榜 435人環保新血月薪逾4萬元

桃園市環保局清潔隊員招考14日放榜，總計錄取435人，環保局依慣例於環保行政園區舉辦點榜儀式，局長顏己喨手持硃砂筆確認榜單無誤後公布錄取名單。（環保局提供）

2025/07/14 15:08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市環保局清潔隊員招考今（14）日放榜，總計錄取435人，包括一般隊員組210人、原住民族組80人、駕駛組120人、身障組5人、電腦文書行政組10人、木工組5人及場（職）護組5人，環保局表示，預計今年9月起依序通知錄取人員分批報到進用，整體月薪收入可超過4萬元。

環保局依慣例於環保行政園區舉辦點榜儀式，由局長顏己喨擔任主試官，手持硃砂筆確認榜單無誤後，正式宣布錄取名單，並親自發送點榜紀念品，祝賀金榜題名的考生，歡迎新血加入桃園市清潔隊大家庭。

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顏己喨表示，清潔隊招考競爭激烈，今年報名人數高達4143人，難度不亞於國家考試，能夠脫穎而出實屬不易，對於錄取的435位考生表達由衷祝賀；他也強調，清潔隊員雖屬基層人員，卻是市容整潔與環境衛生的第一線守護者，是維持城市形象不可或缺的關鍵力量，環保局將持續精進訓練體系，推動職場友善、安全保障等政策，營造穩定、具發展性的工作環境，協助隊員安心投入服務工作、發揮所長。

環境管理處表示，今年招考制度有多項改革，希望提升公平性與專業性，錄取人員將分批報到，依成績高低排序後，再依各區中隊實際缺額辦理分發，清潔隊員每月起薪約為3萬3000元，另因實際執行廢棄物清運作業，可領取最高每月1萬元的清潔獎金，擔任駕駛者亦可另支領每月1500元的駕駛安全獎金，整體月薪收入可超過4萬元。

桃園市環保局清潔隊員招考14日放榜，總計錄取435人，環保局依慣例於環保行政園區舉辦點榜儀式，局長顏己喨手持硃砂筆確認榜單無誤後公布錄取名單。（環保局提供）

桃園市環保局清潔隊員招考14日放榜，總計錄取435人，環保局依慣例於環保行政園區舉辦點榜儀式，局長顏己喨手持硃砂筆確認榜單無誤後公布錄取名單。（環保局提供）

桃園市環保局清潔隊員招考14日放榜，總計錄取435人。（環保局提供）

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