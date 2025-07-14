台南安定國中迎海外青年志工 50生開口說英語

台南安定國中舉辦海外青年志工英語服務營活動，6名海青志工將帶與50名國中生一起說英語，學習異國文化。（記者劉婉君攝）

2025/07/14 15:10

〔記者劉婉君／台南報導〕2025海外青年英語服務營共415名海外青年志工，分組到全國68所國中、小學，展開2週英語志工教學服務，台南市安定國中今年首度申請，今（14）日迎來6位青年志工，帶領50名國中生開口說英語，學習異國文化。其中，來自英國的青年志工許欣渝，阿公阿嬤也是安定人，多了一份親切感，希望讓更多安定的學生認識英國的文化。

安定國中校長江怡靜表示，今年全市共有5所小學申請海外青年英語營，安定國小與安定國中均提出申請，為期2週的活動期間，規劃繪本故事、藝術派對、歌曲教唱、性別平等、科學領域課程等，還結合學校的特色，由網球隊指導海外青年志工與參與的學生一起打網球，並一起討論台南與台灣的景點、美食等，待週末再安排海青實地走訪在地的古寶無患子觀光工廠，以及林百貨、孔廟、花園夜市等台南知名景點，品嚐台南美食。

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即將就讀大學的海青志工許欣渝，阿公阿嬤為安定人，每次與父母從英國返台，都會回到安定，此次到安定國中服務，她開心地說，透過這次的服務可以知道台灣非大城市的學生如何學習、英語程度如何，覺得很有趣。同行的海青志工中，只有她來自英國，其他5人均是美國，因此未來2週想要將英國的文化分享給台灣的學生。

6名海外青年志工將在安定國中展開為期2週的英語服務營活動。（記者劉婉君攝）

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