羅東幼幼專班園舍落成 宜縣首座為2到3歲量身打造學習園區

羅東鎮立幼兒園幼幼專班今天落成，標榜宜縣第一座為2到3歲小朋友量身打造的學習園區。（記者江志雄攝）

2025/07/14 15:09

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮立幼兒園幼幼專班園舍新建工程已竣工，今天（14日）舉辦落成典禮，預計9月招生，標榜全縣第一座為2到3歲小朋友量身打造的學習園區，新園舍全面導入無障礙概念，採用防滑耐衝擊建材，避免銳角設計，確保幼童活動安全。

羅東鎮立幼兒園招收2到5歲小朋友，幼幼專班園舍啟用後，提供2到3歲幼童上課使用。羅東鎮長吳秋齡、羅東鎮民代表會主席邱文生等人參加落成典禮，期許為羅東幼兒教育建立新的里程碑。

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新蓋的羅東幼幼專班園舍是1層樓建築，占地超過1300坪，總經費將近9000萬元，歷時1年4個月施工後順利竣工，規劃8間教室，每間可容納16名學生，最大收容量128人。

羅東鎮立幼兒園表示，幼幼專班空間設計融合教育、美感、環保理念，長廊、教室設有天井，園區採用自然採光與通風設計，動線流暢明亮，廁所、樓梯都設有扶手，全面導入無障礙設施，並種植落羽松、黑板樹等多樣生態植物，營造四季更迭自然景觀。

吳秋齡表示，幼幼專班建築風格融合羅東人文與自然特色，從空間配置到建材選用，展現「激發孩子與空間互動」設計理念，希望提升羅東鎮公共托育量能和品質，打造多元、友善學習環境，讓孩子在愛與關懷中快樂成長。

羅東鎮長吳秋齡盼幼幼專班啟用後，提供幼童多元、友善學習環境。（記者江志雄攝）

羅東鎮幼幼專班教室設有天井，空間設計融入自然採光的環保理念。（記者江志雄攝）

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