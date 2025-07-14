助災民重建 謝龍介：南市國民黨部、黨團捐200萬

立委謝龍介率南市議會國民黨團，召開記者會宣布捐款200萬元，呼籲各界踴躍捐助，助災民重建。（記者蔡文居攝）

2025/07/14 15:06

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，台南市民宅屋頂全毀、半毀及受損的家戶多達上萬戶，國民黨立委謝龍介今天率南市議會國民黨團召開記者會，宣布國民黨台南市黨部及議會黨團將捐款200萬元救災，也呼籲各界踴躍捐助，協助台南市政府救災及災民重建。

另外，南市議員蔡育輝也邀集民間企業，針對柳營區房受損災民，每戶捐助1萬元及帆布。他表示，目前包括台昌樹脂、立暉鋁業、徠歸仁飯店、大巍建設、崇銘汽車檢驗埸（受災工廠）、新奇美實業、登榮塑膠已同意捐款，他後續也會繼續幫助災民募款。

請繼續往下閱讀...

謝龍介今天帶領國民黨團召開記者會，感謝台電、市府等一線救災人員的付出，以及台北、新北、桃園、台中、新竹縣市和彰化縣市政府，主動派員到台南救災，同時也批評南市府救災緩慢。

謝龍介說，丹娜絲颱風這次帶來嚴厲挑戰，市府官員應該對災民的苦將心比心，因為這次超級強風，造成很多鄉親的屋頂被掀毀，建議市府趕緊做好災民安置工作，因為又有颱風要來。這次台南風災是有史以來最嚴重的，比楠西地震還嚴重，國民黨團和黨部將聯手捐款200萬元，藉此拋磚引玉。

謝龍介說，台南目前嚴重缺工，目前市府提供的人力及物力需求，包括需要362位志工，其中需要249位鐵工、192位水電工、29台山貓、19台卡車、36台抓斗車，還有亟需帆布，希望社會更多愛心企業和人士有錢出錢，有力出力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法