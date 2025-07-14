北市動保處受理捐贈物資2年2萬件 提升動物之家照護品質

動保處妥善依食糧效期分配餵食動物（台北市動保處提供）

2025/07/14 15:12

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市動保處自112年7月15日至今（14）訂定「受理捐贈物處理原則」已滿2年，總共受理受理125筆民眾捐贈物資，累計達22473件物資，總計有百萬元以上價值。捐贈項目涵蓋動物飼料、照護用具、醫療設備及戶外設施等，提升北市動物之家動物照護品質及福利。動保處提到，北市動保處表示，感謝125位捐贈者的善意，物資皆依「受理捐贈物處理原則」妥善管理與運用，所有物資均詳實登錄造冊，確保每一份善意都能發揮最大效益。

動保處說明，受理捐贈物的內容豐富多元，寵物食品類的捐贈前3名以企業為主，例如台灣皇家、希爾思、艾澌克等公司的大宗捐贈，除一般飼料外，亦為動物之家收容的重症照護，以及慢性病動物提供保健的處方飼料；硬體設施方面，台大附設動物醫院捐贈動物病床，有效改善動物收容空間，永鴻國際生技公司亦在認養狗狗專屬運動場「美堤狗活動區」同時，捐贈戶外設施以及狗便袋等。此外，在中元普渡期間，宗教團體也特別發起捐糧活動，除為動物祈福外，更化為實際照護行動。

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動保處補充，對於受理捐贈物資已有明確規範，強調「合適」與「實用」為基本原則。捐贈者應主動確認物品狀況，確保捐出的飼料或罐頭為未開封或破損，且有效期限至少在2個月以上，在捐贈前更建議先與動保處聯繫，了解動物照顧的實際需求，讓捐贈物資有效使用而不浪費。若物資不符規定，或捐贈不留名也未留下聯絡方式，動保處將無法受理。

臺大附設動物醫院捐贈不鏽鋼動物病床改善動物收容空間（台北市動保處提供）

動物之家待認養貓咪「多米」是捐贈物資的受惠對象（台北市動保處提供）

台灣皇家長期捐贈幼犬貓禮盒鼓勵認養（台北市動保處提供）

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