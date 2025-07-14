首屆賞鳥博覽會9/20-21在台中 鳥類變裝秀比賽報名至8/15

首屆賞鳥博覽會9/20-21在台中市舉行，參山處在科博館舉辦記者會宣布。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/14 14:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「2025第一屆世界賞鳥博覽會」將於9月20-21日在市民廣場舉行，除了有國際論壇，將推出創意亮點的「羽你同樂，華麗變身」鳥類變裝秀比賽，觀光署參山國家風景區管理處邀請民眾這兩天化身鳥類大使，展現台灣對生態保育的重視。

參山處今（14）日在科博館舉行記者會，現場20位穿著變身鳥裝的四季藝術幼兒園小朋友，一同拋出手中鳥型紙飛機，宣告鳥類變裝秀比賽即日起開放報名至8月15日止，副處長廖錦標表示，將有來自30餘國世界各地的賞鳥人士來到台灣，有超過51個生態協會組織與國內各地鳥會及保育單位共同參與交流分享。

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農業部林業及自然保育署台中分署副分署長陳啟榮表示，台中分署轄區有八仙山及大雪山，大雪山是國際知名的賞鳥盛地，跟野鳥學會協會合作辦理大雪山國際賞鳥大賽今年15屆，根據中華民國野鳥協會統計，台灣大概記錄686種鳥類，其中32種在台灣才看得到特有種，除了烏頭翁是台東東部專屬以外，其他31種在大雪山沿線都看得到，歡迎到大雪山來賞鳥。

玉山國家公園管理處長盧淑妃表示，在國家公園系統中，有許多地方是鳥類的棲息地，如每年秋季在墾丁國家公園都會迎來大量猛禽過境，數量最龐大的就是灰面鵟鷹與赤腹鷹；玉山國家公園也可在秋季欣賞灰面鵟鷹、赤腹鷹過境；金門國家公園的夏候鳥是栗喉蜂虎，冬候鳥種類豐富，鸕鶿則是其中體型及數量最為龐大的族群；在台江國家公園每年10月至隔年4、5月，都會有大批黑面琵鷺來到台灣度冬。

盧淑妃表示，這次博覽會中，將由墾丁、玉山多個管理處代表設攤展示，分享各地國家公園在鳥類保育與賞鳥推廣的努力與成果。

參山處表示，鳥博覽會是觀光署攜手國家公園署、林業及自然保育署與中市府共同主辦，兩天活動有國際生態論壇、各國生態旅遊攤位展示以及到大雪山實地進行賞鳥生態體驗等等，並有「鳥類臉譜彩繪」、「郵局集章冊抽獎」等活動。

首屆賞鳥博覽會9/20-21在台中市舉行。（記者蘇金鳳攝）

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