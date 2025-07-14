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    台師大女足球員淪白老鼠案 教育部認定違反「人體研究法」處罰台師大

    民進黨立委陳培瑜去年踢爆台師大女足隊球員淪實驗白老鼠案，教育部認定違反人體研究法，處罰台師大等。（資料照，記者吳柏軒翻攝）

    民進黨立委陳培瑜去年踢爆台師大女足隊球員淪實驗白老鼠案，教育部認定違反人體研究法，處罰台師大等。（資料照，記者吳柏軒翻攝）

    2025/07/14 14:21

    〔記者林曉雲／台北報導〕立委陳培瑜踼爆台灣師範大學女足球員淪實驗白老鼠案，台師大完成調查，撤除周姓教練的行政及教練職，教育部今（14）日回應表示，此案涉及師對生校園霸凌，台師大校園霸凌防制委員會認定教師的確霸凌學生，建議停聘2年，目前由台師大教評審會審議中，教育部將監督台師大依規定審議處理，否則將依法要求退回重審，並追究學校相關人員責任。另也認定此案確有違反「人體研究法」，行政懲處台師大等。

    此外，教育部說明，台師大周姓教師執行國科會研究計畫，經台師大校研究倫理審查委員會調查，確有違反「人體研究法」，經教育部5月19日召開「大專校院人體研究倫理審查委員會」會議決議，台師大及其審查會未就審查通過之研究計畫善盡監督及查核，確認違反「人體研究法」第16條、第17條等規定，依該法第23條至第25條規定，認定屬情節重大，分別針對案內計畫主持人、共同主持人及台師大處以行政裁罰，另命台師大於今年7月1日起停止受理新案審查，並於3個月內限期改善書面報告函報教育部，教育部會視改善情形決定得否恢復受理新案。

    教育部說明，此案學生於參與研究過程中，因教練要求配合研究並施加壓力涉校園霸凌，學校於去年11月29日完成校安通報，並依據「校園霸凌防制準則」啟動調查程序，提供學生申訴、霸凌調查、性平諮詢與心理輔導等協助資源，調查期間因案情複雜延長1個月，最終經校園霸凌防制委員會審議認定，周姓教師對學生確有霸凌行為，建議學校予以停聘2年處分，後續已由學校教評會接續辦理中。教育部並將依「教師法」第26條第4項規定，持續關注並監督其審議情形，若有未依規定審議或處理不當之虞，將依法要求退回重審，並視情節追究學校相關人員責任。

    包括立委陳培瑜、立委范雲、人本教育基金會執行長馮喬蘭等人，明（15）日將開記者會，進一步揭露去年11月台師大周姓教授在研究計畫中，以畢業學分強迫學生進行人體試驗、挪用受試者經費及進行精神霸凌等行為，並提出周姓教師被認定成立的霸凌內容違反研究倫理，也違反人體試驗法規，但處分極度輕微，學校相關主管和教評會人員嚴重偏頗證據，此案也應該追究刑事責任。

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