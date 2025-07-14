新埔水梨節本週末登場 接穗多雨水、結果遇爆熱讓價格上揚

豐水梨（左）、新興梨（右）都是新埔梨中廣受歡迎的品種。（記者黃美珠攝）

2025/07/14 14:36

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025新埔水梨節將在本週末（19、20日）登場，新竹縣新埔鎮農會總幹事曾庭熙說，今年梨穗接穗期多雨水，近來梨果成熟期的氣溫又爆高，多少影響產量，以致風味、口感最受國人喜愛的豐水梨，今年單顆超過13兩的特級品，每台斤價格高達180元，創下歷年新高，也因此帶動其他品種的售價，想要吃到好吃又實惠的新埔梨，周末到新埔鎮農會農業推廣中心的水梨節有望如願。

梨農楊智平說，今年1、2月嫁接梨穗後雨水太多，很多梨農必須重新翻刀，影響了整體產量。另名梨農朱育佑則說，近日颱風過後的高溫，對高接梨也有很大的影響。

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曾庭熙說，這次丹娜絲颱風帶入的風、雨雖不至於威脅高接梨的收成，也沒有造成落果，但後續的連日高溫卻讓水梨熟得特別快，這在俗稱「4029」的蜜雪梨上特別明顯，口感會沒有正常的那麼脆。

他說，新埔梨梨種多樣，每年6月底以後，陸續推出幸水梨、豐水梨、蜜雪梨、新興梨等，一直到8月都有高接梨上市，但隨著梨園廢耕、農產業勞動人口減少，加上前述天候的影響，新埔梨的整體產量卻是一年年下滑。

其中果肉細密、香甜多汁的豐水梨一直是很多人的首選，但在產量有限下，今年特級品的產地售價已創下新高，也就是只要單顆13兩以上，每台斤要價180元，比往年的150元硬是高、貴不少。

曾庭熙說，本週豐水梨將收成今年的最後一批，預計下週就會完售，愛吃豐水梨的人，可以把握到新埔水梨節上採買。

因為氣溫爆高，圖中的蜜雪梨，圖左外皮偏黃，代表比較過熟，口感沒有圖右外皮偏綠的脆，但是香甜度一樣。（記者黃美珠攝）

又到了新埔梨的季節，本週末在新埔鎮農會農業推廣中心將舉辦一年一度的水梨節。（記者黃美珠攝）

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