台電新營轄區復電逾98％ 約2480戶仍停電

台電員工深夜仍在村落搶修，盼家戶及早復電。（台電新營區處提供）

2025/07/14 13:39

〔記者王涵平／台南報導〕台電員工日夜搶修復電，各界暖心加油不斷，有員工表示，雖然連續7天沒回家，身體很累，但心裡是暖的。台電新營區營業處表示，截至今（14）日上午11時止，新營轄內累計停電戶數達19萬3215戶，目前已復電19萬735戶，整體復電率已達98.7%，尚有約2480戶待復電。

新營區處指出，學甲區尚有982戶、北門區尚有691戶尚待搶修，台電昨已加派30個工班進駐搶修，並將原先各安排2個工班配合地方政府與里長協助查勘的編制，今起擴增為各5個工班，持續以「分段、同步」方式推進幹線與分歧線修復作業，克服沿海地區腹地廣大、道路狹窄蜿蜒的地形限制。

請繼續往下閱讀...

白河與大內地區因地處山區，聚落分散、地勢崎嶇，搶修挑戰更大，白河曾一度停電戶數超過1萬3千戶，桃園、新竹區處的台電員工跨區支援，日夜趕工，無懼風雨，員工的衣服都是濕了又乾、乾了又濕，沒時間換，只希望快一點讓民眾來電。大內區長陳俊達12日晚間宴請支援人員，台電員工感受溫暖。

民眾於公告已復電區內仍有未來電情形，可透過「台灣電力APP」報修或撥打1911客服專線反映，台電將派員處理。

大內區長陳俊達宴請新竹區處支援搶修同仁。（台電新營區處提供）

台電員工搶修復電，衣服都是濕了又乾、乾了又濕，沒時間換。（台電新營區處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法