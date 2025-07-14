為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台電新營轄區復電逾98％ 約2480戶仍停電

    台電員工深夜仍在村落搶修，盼家戶及早復電。（台電新營區處提供）

    台電員工深夜仍在村落搶修，盼家戶及早復電。（台電新營區處提供）

    2025/07/14 13:39

    〔記者王涵平／台南報導〕台電員工日夜搶修復電，各界暖心加油不斷，有員工表示，雖然連續7天沒回家，身體很累，但心裡是暖的。台電新營區營業處表示，截至今（14）日上午11時止，新營轄內累計停電戶數達19萬3215戶，目前已復電19萬735戶，整體復電率已達98.7%，尚有約2480戶待復電。

    新營區處指出，學甲區尚有982戶、北門區尚有691戶尚待搶修，台電昨已加派30個工班進駐搶修，並將原先各安排2個工班配合地方政府與里長協助查勘的編制，今起擴增為各5個工班，持續以「分段、同步」方式推進幹線與分歧線修復作業，克服沿海地區腹地廣大、道路狹窄蜿蜒的地形限制。

    白河與大內地區因地處山區，聚落分散、地勢崎嶇，搶修挑戰更大，白河曾一度停電戶數超過1萬3千戶，桃園、新竹區處的台電員工跨區支援，日夜趕工，無懼風雨，員工的衣服都是濕了又乾、乾了又濕，沒時間換，只希望快一點讓民眾來電。大內區長陳俊達12日晚間宴請支援人員，台電員工感受溫暖。

    民眾於公告已復電區內仍有未來電情形，可透過「台灣電力APP」報修或撥打1911客服專線反映，台電將派員處理。

    大內區長陳俊達宴請新竹區處支援搶修同仁。（台電新營區處提供）

    大內區長陳俊達宴請新竹區處支援搶修同仁。（台電新營區處提供）

    台電員工搶修復電，衣服都是濕了又乾、乾了又濕，沒時間換。（台電新營區處提供）

    台電員工搶修復電，衣服都是濕了又乾、乾了又濕，沒時間換。（台電新營區處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播