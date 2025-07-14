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    雲林消費抽百萬轎車！幸運兒直呼「真的嗎」 下半年也有豪禮

    2025與神同行遊雲林滿額500抽豪禮活動，上半年共計有19萬筆登錄，消費金額約2億元。（記者黃淑莉攝）

    2025與神同行遊雲林滿額500抽豪禮活動，上半年共計有19萬筆登錄，消費金額約2億元。（記者黃淑莉攝）

    2025/07/14 13:42

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕鼓勵民眾來雲林旅遊、消費，雲林縣府2025與神同行遊雲林抽豪禮活動，上半年超過19萬筆消費發票登錄，金額約2億元，今（14）日由雲林縣長張麗善公開抽出百萬名車得主，幸運兒是北港吳小姐，接到電話驚喜直呼「真的嗎？」下半年將持續辦理抽豪禮。

    今天抽獎在縣府文化觀光處舉行，邀請贊助單位及律師吳文城見證，由張麗善抽出最大獎百萬名車，接著文觀處長陳璧君分別抽出iPhone、電動機車、日本來回機票等大獎。

    張麗善指出，縣府這幾年結合縣內觀光工廠、不動產同業公會及多家企業，推出遊雲林抽豪禮活動，每年創造數億元商機，今年上半年活動在6月30日截止，共計有19萬筆消費發票登錄，累計消費金額約2億元。

    張麗善表示，下半年抽豪禮持續辦理，獎項豐富，除一樣有一輛百萬名車，還有麗寶集團支持，贊助飯店住宿券，每月10張，另有200張麗寶樂園遊園券，7月至12月雲林有許多精彩活動，歡迎大家來遊雲林消費抽大獎。

    陳璧君說，下半年活動時間從7月15日至11月30日，只要在雲林消費滿100元以上即可至「2025與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」活動網站登錄，累計滿500元即可獲得1組抽獎序號，7月重頭戲是26、27日在三條崙海水浴場的雲西海洋音樂季，接著還有詔安客家文化節、國際偶戲節、114全國運動會、台灣咖啡節、跨年晚會等。

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