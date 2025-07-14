為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    普發1萬怎麼用！嘉義災民打算捐給台電致敬

    台電工程人員跟時間賽跑搶復電。（記者蔡宗勳攝）

    台電工程人員跟時間賽跑搶復電。（記者蔡宗勳攝）

    2025/07/14 13:45

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風7月6日深夜自嘉義布袋登陸，義竹鄉成了重災區，全鄉屋頂被掀開或破洞者上千戶，百廢待舉，甚至有些地方迄今尚未復電。李姓鄉民在臉書發文表示，這次風災需要修復地方太多了，看到台電人員如此辛苦，與家人討論後，決定領到政府普發的1萬元全數捐給台電，向台電人員致敬。

    李姓鄉親指出，有人問說「政府普發金1萬元怎麼用」，用複雜的頭殼想了想，五保家鐵門壞了，後面鐵皮屋淹水了，新店家車庫被拆了，好像有那麼一點點補助，但我用神經線大條的頭腦回應「捐給台電」。當看到不畏高壓電的台電人員在半空中，在水中那種無畏生命危險的敬業態度，設想，如果是我們的家人，心中的擔憂何其大，感謝全台的台電救災人員，讓我們在短時間能恢復生活，向所有台電人員致上無限敬意「感謝您們」。

    李姓民眾受訪表示，這次風災後住家和老家都成了受災戶，和家人合計領到的幾萬元雖不無小補，但想說應該用得有意義，因而和家人討論之後，決定捐給台電人員致意。

    台電工程人員在惡劣的環境搶修。（記者蔡宗勳攝）

    台電工程人員在惡劣的環境搶修。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣有災區民眾打算將普發的1萬元捐給台電。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣有災區民眾打算將普發的1萬元捐給台電。（記者蔡宗勳翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播