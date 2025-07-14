普發1萬怎麼用！嘉義災民打算捐給台電致敬

台電工程人員跟時間賽跑搶復電。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/14 13:45

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風7月6日深夜自嘉義布袋登陸，義竹鄉成了重災區，全鄉屋頂被掀開或破洞者上千戶，百廢待舉，甚至有些地方迄今尚未復電。李姓鄉民在臉書發文表示，這次風災需要修復地方太多了，看到台電人員如此辛苦，與家人討論後，決定領到政府普發的1萬元全數捐給台電，向台電人員致敬。

李姓鄉親指出，有人問說「政府普發金1萬元怎麼用」，用複雜的頭殼想了想，五保家鐵門壞了，後面鐵皮屋淹水了，新店家車庫被拆了，好像有那麼一點點補助，但我用神經線大條的頭腦回應「捐給台電」。當看到不畏高壓電的台電人員在半空中，在水中那種無畏生命危險的敬業態度，設想，如果是我們的家人，心中的擔憂何其大，感謝全台的台電救災人員，讓我們在短時間能恢復生活，向所有台電人員致上無限敬意「感謝您們」。

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李姓民眾受訪表示，這次風災後住家和老家都成了受災戶，和家人合計領到的幾萬元雖不無小補，但想說應該用得有意義，因而和家人討論之後，決定捐給台電人員致意。

台電工程人員在惡劣的環境搶修。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣有災區民眾打算將普發的1萬元捐給台電。（記者蔡宗勳翻攝）

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