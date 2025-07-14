新北攜手日本魚津市 3階段啟動中小學國際課堂交流

簽署教育合作備忘錄結合教育、文化、觀光、體育等多元面向，打造學生與師長雙向交流。（記者羅國嘉攝）

2025/07/14 13:28

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市教育局今（14）日與日本富山縣魚津市教育委員會簽署教育合作備忘錄，啟動「中小學海外課堂交流計畫」，將分為「線上交流、實地互訪、寄宿家庭」3階段推動，結合教育、文化、觀光與體育，深化國際教育合作。

此次由富山縣立大學清水義彥副教授牽線，首波媒合新北板橋國中與魚津市東部中學校、沙崙國小與清流小學校展開雙語線上互動，學生透過導覽、問候語教學、美食介紹等活動，體驗跨文化交流，增進語言與國際理解。

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魚津市教育長山瀬敬率團訪新北，實地參觀兩校校園並表示，此次合作有助提升學生的跨文化理解與溝通能力。魚津市以海市蜃樓、螢火魷等自然景觀與「船型萬燈祭」等文化資產為特色，未來也將與新北進一步交流傳統文化。

教育局表示，板橋國中與東部中學曾於今年3月進行視訊簡報，學生分享珍奶與鳳梨酥等台灣特色；沙崙國小學生則教日本學伴中文問候語；另外，市府積極推動「校校都有國際姐妹校」政策，透過此合作深化國際素養與文化理解，強化學生的全球視野與競爭力，培育具溝通力、思辨力的未來人才。

雙方代表於簽署MOU完成後，握手互動象徵台日友好。（記者羅國嘉攝）

雙方代表於簽署MOU完成後，握手互動象徵台日友好。（記者羅國嘉攝）

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