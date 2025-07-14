北北基桃教師交流分享會登場 聚焦跨域教學與科技應用

課程體驗操作。（圖由教育局提供）

2025/07/14 14:12

〔記者羅國嘉／新北報導〕為深化108課綱「自發、互動、共好」理念，新北市教育局與台北市攜手舉辦「北北基桃跨縣市教師交流分享會」，以「跨域學習‧科技應用」為主題，邀集北北基桃四縣市課程督學、高中課發中心與輔導團成員，共同建構教師專業支持網絡與跨縣市教育策略聯盟。

教育部國教署北區探究與實作中心秘書洪逸文應邀主講，剖析跨域課程設計理念與實務案例，強化教師對教學創新的理解；分享會聚焦「自然探究」、「SEL社會情緒學習」、「地方學」與「數位應用」等4大主題進行交流。

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新北市明德高中副校長陳育仁分享自然探究課程向下扎根經驗，結合競賽推動國中教學轉型；桃園內壢高中教師賴昱璇則介紹「酷凌計畫」，運用戲劇融入SEL教育；基隆中山高中主任許智億與基隆高中主任王駿智聯手發表「基隆藏寶圖」與LINE機器人設計，深化學生地方文化學習；台北陽明高中教師王聖淵則分享數位工具應用於數學教學的實例與效益。

與會教師也參訪新北AI+科技高中代表校錦和高中，校長張純寧介紹AI教室與多元學習場域，由學生導覽實作成果，展現AI教育融入學習的成效。

教育局指出，新北自2018年起設立課程發展中心與行動協作平台，持續推動素養導向課程與教師增能，未來將聚焦AI應用、跨域與自主學習，強化專業共學與學生展能，實踐「以學生為中心、為幸福而教」的教育願景。

講師與教師互動。（圖由教育局提供）

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