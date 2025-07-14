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    丹娜絲颱風》全台農損逾26.5億 10元蕉苗助蕉農復耕

    丹娜絲風災導致香蕉受創嚴重，圖為屏東縣長周春米勘查該縣香蕉災損。（屏東縣府提供）

    丹娜絲風災導致香蕉受創嚴重，圖為屏東縣長周春米勘查該縣香蕉災損。（屏東縣府提供）

    2025/07/14 13:17

    〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災與後續外圍環流帶來的豪雨導致全台農損今（14日）超過26.5億元，其中以台南、嘉義損失最嚴重，各超過10億元、7億元，占全台農損逾6成；受損最嚴重的作物為香蕉，為協助蕉農盡速復耕，香蕉研究所即起到9月底提供災區每株原12元優惠後為10元的蕉苗。

    農業部農糧署、畜牧司、漁業署、林業保育署彙整各縣市查報資料，截至今日上午11時，全台農損金額為26億5331萬元，其中農產損失約17億8460萬元；畜產損失3455萬元，主要受損雞隻，約43.8萬隻；漁產損失約3億2718萬元，主要受損的漁產為蚵仔；林產損失約5339萬元，主要受損為森林副產物竹筍；民間設施損失4億5360萬元。

    農產損失受創嚴重的作物分別為香蕉、文旦，農損金額各約2.2億元、2.1億元，其中香蕉作物去年遇到3個颱風，好不容易復耕，今年又被丹娜絲橫掃，香蕉研究所近日發布訊息表示，為協助蕉農度難關，即起到9月底提供蕉苗優惠，苗種分別為台5號、北蕉、烏龍等華蕉，蕉農憑蕉園電子災損照片與災損面積資料後，經確認就可用10元優惠價購買蕉苗，每分地則以2百株為限。

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