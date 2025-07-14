高溫悶熱到週三 週末注意低壓系統發展

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/07/14 13:30

〔記者林志怡／台北報導〕菲律賓東方海面近期處於大低壓區，許多民眾關心下個颱風是否會在近期生成，對此中央氣象署表示，週三後菲律賓東方海面將有低壓成形，並在週末通過巴士海峽到呂宋島一帶，間接影響台灣南部天氣，但系統是否發展為颱風，目前還有待觀察。

中央氣象署預報員謝佩芸指出，今日台灣北方有明顯的雲系分佈，造成中部以北地區雲量偏多，菲律賓東方則有大低壓區，預計在週三後逐漸有低壓成形，並在週五增強為熱帶性低氣壓，週末期間從巴士海峽到呂宋島一帶通過，對台灣天氣造成間接影響。

請繼續往下閱讀...

謝佩芸說，今日中部以北有短暫陣雨出現，南部地區則有零星短暫陣雨，其他地區則有午後短暫雷陣雨，另中部以北、東北部地區有局部較大雨勢，且北部、東北部白天氣溫約32度，中南部、東南部則仍可達到33至34度，彰化、花東局部地區仍有機會出現36度高溫。

明後2天台灣周邊以西南風為主，且週三台灣附近將逐漸轉為偏南風的環境，南方海面又有低壓成形，因此明日中南部地區需注意局部短暫陣雨，且中午有較大雨勢，其他地區中午過後有午後雷雨，中南部氣溫約31至32度，花東約33度，北部地區氣溫則上探34至35度；週三大台北地區也容易有局部較大雨勢。

謝佩芸表示，週四上午天氣相對穩定，僅中南部地區清晨至上午有零星短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨，週五過後因南邊熱帶系統接近，東南風造成迎風面的東半部地區雨勢趨於明顯，週末南台灣降雨也將增加。

不過，謝佩芸提醒，由於目前熱帶系統尚未發展成形，發展不確定性大，後續降雨也會因為熱帶系統強度位置而有所不同，氣象署仍在持續觀察相關天氣系統發展。

今明高溫預測。（圖為中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法