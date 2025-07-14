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    台灣首廟天壇、開基玉皇宮各捐300萬 助南市風災重建

    台灣首廟天壇捐贈300萬元給台南市政府，協助災民重建與生活救助。（南市府提供）

    台灣首廟天壇捐贈300萬元給台南市政府，協助災民重建與生活救助。（南市府提供）

    2025/07/14 13:03

    〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，災情比想像中慘重，為協助災後重建，台南市台灣首廟天壇、開基玉皇宮分別捐贈300萬元給台南市政府，協助災民重建與生活救助。

    首廟天壇董事長徐國潤等一行人今赴南市府捐款，由市長黃偉哲代表市府接受，並回贈感謝狀表達謝意。徐國潤表示，天壇秉持取之於社會用之與社會的精神，將來自十方大德的愛心藉由天壇散播出去，對於受災居民的遭遇感同身受，上周緊急召開會議，依照組織章程完成捐款程序，希望透過捐助為受影響的家庭帶來希望與力量。

    除了首廟天壇外，開基玉皇宮也宣布捐助300萬元給南市府協助賑災。開基玉皇宮不論溪北、溪南都有很多信徒，也是此次災清最嚴重的區域。廟方昨天由主委涂大松召開臨時委員會，決議捐助300萬元協助災民重整家園，希望災害趕快平息，大家儘快恢復正常生活。

    黃偉哲表示，感謝各界的愛心，市府將妥善運用善款，專款專用，確保每一分愛心資源發揮最大效益，迅速送達需要協助的家庭，也希望社會各界共同響應，讓災後重建更順利。社會局表示，截至14日上午9時止，南市指定救助丹娜絲風災的善款共收到2743萬520元。

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