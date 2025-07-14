新北新店啟動1萬戶污水接管 2029年完工

施工人員在後巷進行污水接管，將民眾排出的生活污水接入污水管線。（新北水利局提供）

2025/07/14 12:48

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市水利局辦理「新店地區污水下水道系統（第二期）新建工程第七標分支管網及用戶接管」，施工範圍含國道三號與北宜路交界以南8個里，新增1萬144戶接管戶，可提升新店區接管率達7.1%，預計2029年9月完工。

新北水利局長宋德仁表示，新店區污水下水道第七標工程包含新店區張南里、新店里、國校里、文中里、中興里、青潭里、美潭里、員潭里等8里，截至今年5月底，新店地區污水接管率為62.53%，預計完成後可達69.63%。

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宋德仁指出，污水接管前，住戶的廚房、浴室污水大多直接排到後巷水溝，不僅造成異味、更孳生蚊蟲、積水等，影響衛生環境，後巷也變得雜亂難行。未來接管後，污水將直接排入下水道，不再污染環境，後巷整潔又通風，升級都市乾淨衛生品質。

新店區陳小姐表示，以前去其他已經接管污水的住家就發現，晴天時水溝都乾乾淨淨的，完全沒有臭味，讓人很羨慕，這次終於輪到這邊接管，真的很開心，以後不用再擔心後巷濕濕臭臭的，孩子玩耍、家人出入也更安心。

水接管後，後巷煥然一新，變得乾淨、寬敞、明亮。（新北水利局提供）

「新店地區污水下水道系統（第二期）新建工程第七標分支管網及用戶接管」工程範圍圖。（新北水利局提供）

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