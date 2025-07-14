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    改善台中潭子區嘉豐路路面 市府允諾9月中旬完工

    市議員賴朝國與立委楊瓊瓔會勘潭子區嘉仁里嘉豐路，要求市府儘速改善。（賴朝國提供）

    市議員賴朝國與立委楊瓊瓔會勘潭子區嘉仁里嘉豐路，要求市府儘速改善。（賴朝國提供）

    2025/07/14 12:17

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區嘉仁里嘉豐路，因路面破損嚴重，致民眾行經十分顛簸，險象環生，經民眾及里長陳情，市議員賴朝國與立委楊瓊瓔邀集台中市養工處、潭子區公所及當地里長到現場會勘，台中市養工處允諾立即辦理工程改善，長度約750公尺、寬約6.5公尺，面積將近5000平方公尺，總工程經費約317萬元，預計9月中旬完工。

    立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今天辦理潭子區嘉仁里嘉豐路（嘉豐路219巷至祥和路間）道路改善工程現勘，賴朝國指出，嘉豐路為潭子區南北向的重要道路之一，因紅綠燈較少，相對車流量很大，且附近工廠林立，確有立即改善的必要，當地里長及民眾希望市政府儘速改善，避免意外一再發生。

    台中市養工處簡報說明，該路段多年未刨鋪更新，多處路面龜裂、塌陷嚴重，孔蓋也有不平整情形；配合嘉豐路219巷道路拓寬工程完工後，一併派工改善，預計今年9月中旬前改善完成。

    楊瓊瓔表示，平整的路面，給鄉親一條安全的道路，是政府的責任。 道路建設與城市發展有著密不可分的關係，提升道路品質不僅能改善地方交通，還能優化基礎設施。並期待大家通力合作，能夠逐步解決地方的道路交通問題，讓台中持續向前進步。

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