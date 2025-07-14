北市抽驗韭菜花、九層塔、芹菜 農藥殘留不合格

檢驗不合格結果以韭菜花件數最多，共有3件。（台北市衛生局提供）

2025/07/14 12:37

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局今（14）分別公布114年5月蔬果農藥殘留抽驗結果。衛生局至超市、賣場等處抽查52件蔬果，共有13件各檢出1、2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，不合格率達1/4。其中檢驗不合格結果以韭菜花件數最多，共有3件，其次九層塔與芹菜各2件。衛生局表示，針對不符規定產品，已命抽驗地點下架不得販售，並依食安法規定處辦或是移請產品轄區衛生局。

檢驗結果除韭菜花、九層塔與芹菜有超過2件不合格外，青蒜、蓮霧、豇豆和芒果也各1件，另2件「榴槤」則檢出重金屬鎘不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」。衛生局說明，除芒果及榴槤外，其餘均屬高風險農產品。衛生局除命抽檢地點下架不得販售外，若產品來源屬外縣市者，移請該轄區衛生局處辦理；來源若屬北市，將依違反食安法規定處辦。

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另，衛生局也通知台北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強查驗。

衛生局也提到，於市面抽驗產品屬於終端的管理，惟有落實源頭田間監測，及產地加強輔導農民於栽種時正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥的問題。

同時，衛生局發布114年麵類以及114年上半年食品輻射抽驗結果，各抽驗80件與58件，結果皆符合規定。

北市衛生局檢驗芹菜共有2件違規。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局分別公布114年5月蔬果農藥殘留抽驗結果。（記者蔡愷恆攝）

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