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    蛋價一週內急拉6元 即起批發價每台斤漲3元、產地價週三跟進

    北市蛋商公會表示即起雞蛋批發價每台斤漲3元，產地價週三跟進。（資料照）

    北市蛋商公會表示即起雞蛋批發價每台斤漲3元，產地價週三跟進。（資料照）

    2025/07/14 12:10

    〔記者楊媛婷／台北報導〕受丹娜絲風災影響，隨菜價拉高，蛋價也隨之調漲，繼雞蛋批發價、產地價各於上週二、五每台斤調漲3元為35元、25.5元，北市蛋商公會今（14日）表示，批發價即起將再漲3元，產地價則於週三跟進，等同1週內蛋價每台斤急拉6元。

    北市蛋商公會理事長林天來表示，丹娜絲颱風拉抬菜價後也帶動雞蛋買氣，加上丹娜絲颱風導致部分雞舍毀損，導致產蛋量減少，因此決定持續調漲蛋價，今起雞蛋批發價每台斤從35元調漲為38元，產地價則於週三跟進，從每台斤的25.5元調漲為28.5元。

    對於長久以來蛋價報價都是批發先漲、產地先跌，引發蛋農不滿，養雞協會副理事長林漢章指出，現行蛋價報價制度不合理，所以批發價跟產地價價差高達9.5元，並且每次都是批發價先漲價，跌價卻是產地先跌價，都讓蛋農承受莫大的壓力，1週內每台斤蛋價差6元，一箱2百顆的雞蛋價差就有60元，若以1天日產12萬箱計，蛋農等同損失720萬元。

    林漢章直批，過去蛋價都統一於週四協調，但北市蛋商公會議價現在卻都專斷獨行，完全沒和蛋農協議，他表示，應比照土雞、肉雞機制，由養雞協會統一報價，才能兼顧蛋農權益。

    林漢章進一步指出，全台15區的蛋雞聯誼會已經做成決議，目前就只等養雞協會點頭，待養雞協會做出決議後，之後會再移請畜產會、農業部決議，盼未來就會由養雞協會經由畜產會報產地價。農業部畜牧司表示，近期會再開會找雙方協議。

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