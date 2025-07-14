彰化小學生公費出國遊學15天 心得只有3個字

彰化市國聖國小首次舉辦海外遊學英文體驗活動，7位小學生狂學英文不喊累。（國聖國小提供）

2025/07/14 11:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕人生第一次！彰化市國聖國小首次透過公益募款，讓7位首次出國的學生前進菲律賓，展開為期15天「全美語」國際教育，天天都要上8節課，但小學生們全部不喊累，只說：「太棒了！」

國聖國小校長李政穎表示，該校共有130位學生，這次參加「菲律賓海外遊學體驗活動」的是7位小5學生，每天早上是4堂1對1的英文教學，下午是4堂團體課，每天都是8堂課，比在台灣上小學的課程還要多。

請繼續往下閱讀...

李政穎說，晚間與假日也會帶學生到商場採購、溜冰等行程，可以把學到的英文實際用在生活中，可以用英文去點餐、買東西，還帶著學生到當地的孤兒院，這也讓小學生們大有感觸。

小朋友們說，原本不敢開口說英文，膽量與口說能力都提升了，真是「太棒了！」。

李政穎說，透過「公費遊學」模式，在社會熱心人士公益募款支持下，其中獲得烏日林新醫院「卿雲慈善基金會」大額捐助，不只是練習英文，更重要的是打開國際視野，這是這7位學生的人生首次出國，也讓他們拓展了視野。

彰化市國聖國小首次舉辦海外遊學英文體驗活動，透過公益募款讓小學生到菲律賓遊學體驗。（彰化市國聖國小提供）

彰化市國聖國小首次舉辦海外遊學英文體驗活動，小朋友展開全美語體驗。（國聖國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法