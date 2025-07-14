國際化學奧賽傳回捷報 我奪3金1銀全球第4名

國際化學奧賽傳回捷報，我國學生余英仕、（右起）胡端傑、陳聖淳、蘇程玹拿下國際招名第4名佳績。（教育部提供）

2025/07/14 12:03

〔記者林曉雲／台北報導〕第57屆國際化學奧林匹亞競賽傳回捷報，今（2025）年在阿拉伯聯合大公國舉行，我國選手奪下3金1銀佳績，國際排名第4名（以金牌數計算）。

代表隊3位金牌獲獎者為桃園市武陵高中學生余英仕（個人排名第8名）、台南一中學生蘇程玹（個人排名第9名）及建中學生胡端傑（個人排名第11名）；1位銀牌獲獎者為台中一中學生陳聖淳（個人排名第87名）。

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教育部國教署組長黃瀞儀說明，我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，從全國125所學校共2124名學生競賽中選出4名學生代表參賽，並由國立台灣師範大學教授李祐慈擔任領隊、教授陳頌方擔任副領隊，獲金、銀、銅牌獎者可保送大學各本學系或推薦入大學各學系，並可各獲教育部頒發台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

余英仕在自傳中表示，自小對數理有濃厚興趣，國中開始著迷於化學，國三時進入清大高中人才培育計畫，開始接觸並學習實驗精神和技巧，高中積極參加許多化學競賽，雖非一帆風順，但化學競賽帶給他不僅是學科上的認識，更培養他在分析問題、解決問題、實驗技巧、思考能力，未來進入化學系就讀時，期許以所學專業回饋貢獻社會。

蘇程玹則表示，國中時陰錯陽差接觸到選修化學，對裡面神秘且有趣的知識所吸引，逐漸開始進入化學的世界中，國三參加國中科奧，逐漸立定在化學競賽發展的夢想，高一在學長姐幫助下，運氣很好的取得國手席位，除了感謝不輕言放棄的自己，也受到學長姐與老師們給予他的巨大支持與鼓勵，未來希望也能為學弟妹指引方向，傳承這份精神與熱忱。

胡端傑表示，他從建中科學班報到那天才開始有系統的學習高中化學，並對化學產生濃厚的興趣，並遇到很多貴人，教他化學知識或討論化學問題，或讓他能去實驗室做實驗，幫助他成為國手，也更能專注在要做的事情上。

陳聖淳表示，原先他以為會參加數學競賽，卻在學長主持的化學讀書會中發現自己聽不懂上課內容，本著對未知的嚮往與嘗試征服的本性，高一下開始學習化學，並逐步向更艱深的知識與賽事前進，運氣加持下走到了這裡，何其渺小卻似乎完成夢想。

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