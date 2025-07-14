高雄演唱會經濟爆發 北部業者插旗將舊商旅換新裝

大通飯店正重新裝潢，更名為「Retro橙居」高雄館，預計9月初開幕。（記者葛祐豪攝）

2025/07/14 12:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄演唱會經濟爆發，過去2年共創造逾100億元觀光產值，受益最多的就是旅宿業，吸引北部業者插旗，將市區舊商旅換新裝，「Retro橙居」高雄館預計於9月初開幕。

高雄演唱會經濟效益持續擴大，今年下半年還有BLACKPINK、周子瑜所屬的TWICE將來高雄世運主場館開唱。統計今年前5月，高雄絕大多數飯店的住房率都比去年高，平均住房率達7成，尤其演唱會期間更是一房難求。

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人潮帶來錢潮，吸引北部業者進駐，根據租賃實登公布，位於新興區大同路的「大通大飯店」近期整棟租出，該飯店地上11樓、共72間房，月租金達58萬元，創下新興區近10年最高租金紀錄。

據了解，承租方為總公司在台北的百橙國際，自詡為打造旅宿轉型的推手，目前在台北地區經營3家飯店，計劃於今年推出中端旅宿品牌「橙居」。「大通大飯店」目前正重新裝潢，更名為「Retro橙居」高雄館，預計於9月初開幕。

房仲業者表示，高雄近年每到假日，觀光人潮多，該飯店附近有六合夜市、捷運美麗島站，交通便利，如果價位與高檔飯店做好區隔，會吸引不少參加演唱會的外地粉絲。

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