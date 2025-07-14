千隻浪犬無家可歸 台南徐春水狗園遭颱風摧毀倒塌

徐春水狗園不敵颱風摧殘，建物倒塌，亟待各界伸出援手協助重建。（余柷青提供）

2025/07/14 11:17

〔記者蔡文居／台南報導〕收容上千隻浪犬的台南市安南區徐春水狗園，因超過30年的木造建築不敵丹娜絲颱風的強風摧殘，建物倒塌，園內犬隻受到驚嚇四處逃竄，有的躲在農田裡抵擋強風，有的瑟縮在殘破廢墟中顫抖，場面令人不捨。與狗群朝夕相處的「狗爸」徐春水，眼見心血付之一炬，忍不住落淚。

台南市議員余柷青獲悉趕赴狗園關懷，她表示，徐春水長年以來無私照護浪犬，為社會減少許多流浪動物與人犬衝突，如今園區全毀，他卻因年歲已高且資源有限，難以再背負重建的重擔。呼籲各界伸出援手，協助狗園盡快復原。

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狗爸徐春水自30多年前開始投入浪犬救援，最多曾同時收容超過1800隻流浪犬，至今仍安置約千餘隻。這些浪犬原本都有遮風避雨的棲身之所，如今狗舍倒塌，犬隻若流落街頭，恐衍生更多社會問題。

余柷青說，目前狗園急需熱心志工、重建物資、防水帆布等，盼大家協助重建狗舍，讓上千隻犬隻早日重返安全家園。有意者請先聯繫徐春水先生。「徐春水流浪動物之家」

網站https://www.facebook.com/xcs.straydogs。

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