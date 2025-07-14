學生淪實驗白老鼠 台師大完成調查：解除行政及教練職

民進黨立委陳培瑜去年底召開記者會踢爆，國立台灣師範大學女足選手淪為教授的實驗白老鼠，校方今天發布6點聲明說明調查結果。（資料照，記者吳柏軒翻攝）

2025/07/14 10:42

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕民進黨立委陳培瑜去年底召開記者會踢爆，國立台灣師範大學女足選手淪為教授的實驗白老鼠，周姓女足教練要求球員參與實驗計劃，連續14天配合每天3次抽血，已涉觸「人體研究法」，國立台灣師範大學今（14日）發布6點聲明指已完成調查，去年12月初解除周師的行政及教練職務，未來也不得再帶領運動代表隊，並修改相關規範以確保學習與訓練分離。

台師大表示，周師的博士學位論文內容，經查並無涉及抽血與受試者費用發放，但論文中所載「已通過研究倫理委員會核准」及「取得選手同意書」等敘述，與實際情況不符，惟並未達撤銷學位之重大情節，已要求周師更正。

請繼續往下閱讀...

針對抽血過程問題，台師大調查，部分抽血非由專業護理人員執行，且抽血過程前未提供完整書面說明，並取得同意之情事，不符人體研究法及相關規定，依調查結果，已終止計畫之執行及以台師大女子足球隊員為研究對象之資料收集，所收集的研究資料不得納入研究分析與發表，並請計畫主持人完成銷毀處理程序。

台師大也說明，國科會精準運科研究計畫第一年（2024年）受試費用，當時因未即時辦理經費核撥，後已於今（2025）年1月完成發放至受試學生個人帳戶，經查並無收回當隊費之情事，但早期其他研究之參與受試者費用，因周師思慮不周，致在未明確取得受試學生同意情況下，有請學生繳回部分費用，作為球隊訓練管理之用，雖用於球隊隊費等相關庶務費用，但處理程序並不適當。

台師大表示，周師帶領球隊參與計畫發生這些情況，周師在今年5月大專盃結束後，已請系上同仁帶著其親筆簽名的道歉信，向全體足球隊學生宣讀道歉。台師大運休學院院長及體育室主任近日持續與學生聯絡，希望能與學生會面，代表學校再次表達歉意。

台師大指出，針對運動競技學系將球隊訓練與大四必修課程學分合一，學校已於教務會議通過修改相關規定，確保學習與訓練之合理分離，運動代表隊也增加教練增能課程，強化教練與學生的訓練溝通方式，以及運動代表隊隊費的使用合理性。

台師大強調，學校一向重視研究倫理與經費管理，未來將進一步強化相關教師之法規與倫理教育，並強化研究計畫的內部審查與管理機制，以維護學生權益與研究誠信。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法