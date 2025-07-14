假車牌加重處罰7.2萬 明起上路

交通部修法加重假車牌處罰，違者處7萬2000元罰鍰。圖為警方查扣的假車牌。（資料照）

2025/07/14 10:54

〔記者蔡昀容／台北報導〕為打擊假車牌，交通部修法加重處罰，於道路行駛或停車使用偽、變造或矇領牌照，重罰7萬2000元，並當場移置保管車輛，並扣繳牌照；偽、變造他車牌照、肇事致人傷亡或10年內累犯，車輛將沒入拍賣或銷毀。新制明天（15日）上路。

交通部統計，偽造車牌案件量從2022年169件、2023年251件，去年暴增至1271件，推估是交通違規記點新制上路，加上嚴重超速標準從超速60公里下修至40公里，致吊扣車牌增加。

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立法院日前三讀通過道路交通管理處罰條例修正，加重處罰假車牌；交通部據此預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」。

修法指出，使用偽、變造或矇領（指以不實資訊請領）牌照，罰鍰從1萬800元加重至7萬2000元；並增訂偽、變造或矇領牌照於道路停車也開罰7萬2000元。違反上述兩點皆當場移置保管車輛，並扣繳牌照。偽、變造他車牌照、肇事致人傷亡或十年內再犯者，車輛沒入。

違反號牌使用規定者，罰鍰原以1萬800元為上限，修法後比照危險駕駛，一律開罰3萬6000元，並當場移置保管車輛。

違反號牌使用規定包含：未領用牌照行駛、牌照吊扣期間行駛、已領號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛、牌照經繳銷、報停、吊銷、註銷而無牌行駛、行駛報廢車輛、號牌遺失未補發且經舉發仍不改善並行駛、車輛未領用有效牌照於道路停車。

牌照吊扣期間行駛、已領號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛者，外加牌照吊銷；行駛報廢車輛、車輛未領用有效牌照於道路停車且未依法取得安全審驗合格證明，都要沒入車輛。

另外，這次修法也增訂併罰非車輛所有人的車輛駕駛人，一律開罰3萬6000元。

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