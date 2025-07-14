全國餐盒公會聯手台南餐盒公會 挺進災區送8千份便當

目前暑假是各學校午餐團膳業者的淡季，看到嘉南風災，餐盒公會挺身而出，送熱騰騰的便當到災區給災民與搶修人員。（全國餐盒公會提供）

2025/07/14 10:02

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲颱風造成嘉南地區嚴重災情，因電線遲遲未地下化，仍有部分地區處於停電狀態，也因整片屋瓦被吹走，災民難以自行煮食，還有沒日沒夜搶修的台電人員，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會與台南市餐盒食品商業同業公會立即啟動聯合動員機制，號召全國會員共同供餐，將送出8千份便當。

營養午餐團膳業者在嘉南地區民眾最困難的時候，挽起袖子投入該行最擅長的事情「供餐」，全國餐盒食品商業同業公會理事長陳明信表示，目前是學校暑假期間，是業者全年最淡季的時段，許多業者收入大幅減少，但全國各地會員仍踴躍響應，願意在此刻挺身而出，盡己所能協助災區。

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陳明信表示，根據目前統計，兩公會預計將募集超過8千份熱騰騰的便當，由公會統籌分批配送至受災地區，提供第一線搶修人員與災民即時補給，傳遞最實際的溫暖與支持，目前已送出2500份。

陳明信表示，這次的行動獲得全國數十家業者踴躍捐贈物資，大家有錢出錢、有力出力，希望幫助災區盡速度過難關。

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