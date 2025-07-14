澎縣珍貴老樹天字第一號 澎湖開台天后宮300年老榕傾倒

澎湖天后宮廣場前300年老樹，突然發生傾倒意外。（記者劉禹慶攝）

2025/07/14 09:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入澎湖珍貴老樹天字第一號-澎湖開台天后宮廣場前300年樹齡的老榕樹，因不堪長期白蟻蛀蝕，加上日前丹娜絲颱風過境帶來風雨破壞，昨（13）日傍晚突傳倒塌，幸好當時旁邊沒有民眾，未傳出傷亡憾事。第一時間澎湖縣政府農漁局派員前往，發現僅1主幹倒塌，仍有救活機會，今（14）日將再派員前往搶救老樹。

澎湖珍貴老樹保護名單榜中，編號第1號就是澎湖開台天后宮廣場前老榕樹，樹齡長達300年、樹圍30.1公尺、直徑0.95公尺，砌疊水泥牆限制其生長，四周則設立水泥板凳，提供信徒遮蔭乘涼之所。昨日倒塌時，所幸沒有信徒在此休息，不然後果不堪設想，廟方認為也是媽祖顯靈神蹟，不然昨日適逢假日，又值觀光旺季，正是人潮如織季節。

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根據澎湖縣政府農漁局表示，天后宮前老榕樹，長期以來就存在白蟻問題，在澎湖老樹算是普遍病灶，所以一直都有噴藥防治，7月2、3日澎湖樹木保護審議委員會才前往探視，不料卻在昨日突然倒塌，懷疑是丹娜絲颱風過境，導致內部白蟻活動變劇，加速老樹內部掏空所致。

由於農漁局第一時間派人前往現場，發現傾倒僅是其中一根主幹，另外還有其他主幹存活，因此還能有希望搶救，今日派員前往修理殘枝，展開搶救老樹大作戰，希望澎湖天字第一號老樹能繼續延年益壽，不僅是澎湖宗教信仰象徵，也是澎湖保育史上重要的里程碑。

天后宮前老榕樹已有300年樹齡，是澎湖珍貴老樹登記第一號。（記者劉禹慶攝）

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